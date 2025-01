YPF avanza en compromisos de venta de GNL con Asia y Europa por 15.000 millones de dólares anuales

YPF avanza en la comercialización de Gas Natural Licuado (GNL) con empresas de Asia y Europa, con compromisos de venta que podrían alcanzar los USD 15.000 millones anuales. Los acuerdos están vinculados al desarrollo del proyecto “Argentina LNG”, que busca convertir al país en un exportador clave de este combustible en los próximos cinco años.

Los principales destinos del GNL extraído de Vaca Muerta serían India, China, Japón y Alemania, según fuentes del sector. La confirmación de estos contratos es un paso clave para la decisión final de inversión, prevista para agosto, y para la obtención de financiamiento internacional destinado a la construcción de la infraestructura necesaria.

El presidente de YPF, Horacio Marín, lideró una gira de 20 días por Asia en la que se avanzó en acuerdos con empresas del sector energético. Según detalló Guillermo Francos, jefe de Gabinete y representante del Estado en la petrolera, ya se aseguraron compromisos comerciales por hasta 15 millones de toneladas anuales (MTPA), equivalentes a USD 7.000 millones.

Además, en las próximas semanas se espera la firma de nuevos contratos con compañías europeas para sumar otros 4 MTPA, de acuerdo con lo señalado por Francos. En este contexto, YPF firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con las empresas Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) de la India, para exportar hasta 10 MTPA.

A estos compromisos se suman 4 MTPA destinados a China y Japón, mientras que otros 4 MTPA corresponden a empresas alemanas. Estos acuerdos aún se encuentran bajo Acuerdo de Confidencialidad (NDA) y no se han divulgado los nombres de las compañías involucradas.

El proyecto contempla una producción de 30 MTPA de GNL, que se desarrollará en tres etapas. En diciembre, YPF y Shell firmaron un acuerdo para impulsar la iniciativa, en la que participarán otras empresas con actividad en el país. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es considerado un factor clave para atraer capitales y concretar las inversiones necesarias.

La concreción de estos contratos permitirá respaldar la búsqueda de financiamiento internacional por entre USD 10.000 y USD 20.000 millones. En una primera etapa, se proyecta la llegada de barcos de licuefacción a la costa de Río Negro, mientras sigue en pie la intención de construir una planta onshore en la provincia.

La exportación de GNL se presenta como una oportunidad para el país en un contexto de cambios en el mercado energético global. La guerra entre Rusia y Ucrania alteró el suministro internacional de gas, mientras que la transición hacia fuentes de energía más limpias impulsa la demanda de gas natural en distintas regiones.

Además de los mercados asiáticos y europeos, Brasil aparece como otro posible comprador de gas argentino, tanto a través de gasoductos como en forma de GNL.

YPF proyecta que para 2031 el país podría exportar USD 15.000 millones en GNL y otros USD 15.000 millones en petróleo, lo que sumaría USD 30.000 millones anuales en ingresos por hidrocarburos. Este monto es similar a los ingresos generados por el sector agroexportador en años de buena cosecha y podría contribuir a reducir la restricción externa que afecta a la economía argentina.