"Los recursos de Santa Cruz pertenecen a los santacruceños, y es nuestra responsabilidad revertir años de retroceso en ingresos por producción hidrocarburífera", dijo Vidal en su cuenta de Facebook, en la que posteó el texto completo de la carta remitida a las autoridades de la petrolera.

"Seguiremos exigiendo a YPF un compromiso real con Santa Cruz y reclamamos una reparación histórica, inversiones y el cumplimiento de normativas que garanticen un futuro productivo para nuestra tierra", añadió el gobernador, cuya gestión sigue de cerca el traspaso de áreas impulsado por la compañía que dirige Horacio Marín.

REPARACIÓN HISTÓRICA

En la carta, Vidal reclama por la falta de respuestas a una nota enviada en julio del año pasado, en la que el secretario de Energía había advertido las falencias vinculadas "a la caída de producción, falta de inversiones y la gestión deficiente del mantenimiento de equipos y pozos". A continuación, cuestiona la falta de "acciones concretas" para "resolver los problemas expuestos".

El gobernador asegura que lo descripto configura una violación de leyes vigentes, a partir del declino de producción desde enero del año 2016 hasta la fecha, con una caída superior al 50% en la cantidad de petróleo extraído, confirmando un proceso de desinversión en las áreas concesionadas por la provincia.

"Por lo tanto, requiero una respuesta formal en un plazo no mayor a 5 días hábiles. De no recibirse la misma, me veré obligado a adoptar las medidas legales pertinentes para salvaguardar los intereses de la provincia, exigir el resarcimiento por los perjuicios ocasionados, promover la reparación histórica debido al abandono sistemático de los recursos e inversiones comprometidas -advierte el texto- y el incumplimiento de las normativas que han llevado a la provincia a una situación de desventaja económica y operativa".