Traspaso de áreas de YPF a PECOM: el lunes se hará el acto de entrega y será el primero en el país

El gobierno provincial tiene previsto realizar el lunes próximo, 28 de octubre, la formalización del traspaso de áreas El Trébol-Escalante, de manos de YPF a Pecom, en un acto que se desarrollará, según lo previsto inicialmente, en la base del área objeto del traslado. Será el primer traspaso formal, entre los 30 bloques que la operadora de bandera sacó a ofrecimiento público en su plan Andes, para desprenderse de áreas maduras.

Según pudo saber ADNSUR, para el acto se prevé una concentración de autoridades que incluirá al gobernador Ignacio Torres y demás autoridades provinciales de la cartera energética, como el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce y el secretario de Ambiente, Juan José Rivera, junto a los principales referentes de las operadoras, entre los que se contará el presidente de YPF, Horacio Marín.

Además, se espera una fuerte movilización de sindicatos, encabezados por Jorge Avila, de Petroleros Privados y Raúl Silva, de Uocra.

La formalización del traspaso se concretará para el activo Trébol-Escalante, ya que hasta lo que refiere a Campamento Central-Cañadón Perdido todavía está en gestiones administrativas, más allá de que se conoce que también ganó Pecom la compulsa por esas áreas.

De este modo, se firmará el acto de traspaso para que la operadora de la familia Pérez Companc pueda comenzar a operar el área, tras haberse cumplido todos los pasos legales ante la provincia, entre los que se cuentan la auditoría ambiental de cierre y el plan para sanear el pasivo en esta materia.

La expectativa es que el área pueda estabilizar su producción en los próximos meses, considerando que la producción tuvo fuertes caídas en los últimos años, acentuándose en lo que va de 2024 por la transición del traspaso y los efectos del temporal de junio de 2024.

En especial, las proyecciones optimistas surgieron recientemente con la novedad de la eliminación de aranceles para importar polímeros, lo que da una mejor perspectiva para el aprovechamiento de la planta de recuperación terciaria que el área cuenta entre sus instalaciones.

En esta etapa, el Plan Andes incluyó 30 bloques, divididos en 11 clusters, de un total de 55 áreas que YPF anunció que se desprenderá durante este año. Entre las que quedaron afuera, se cuentan 10 bloques de Santa Cruz y otros activos de Tierra del Fuego. El presidente de YPF, Horacio Marín, reiteró recientemente que desde el 1 de enero de 2025 no tendrán presencia en ningún bloque convencional.

El acto del lunes será el primero del país, entre las 30 áreas objeto de traspaso por parte de la operadora de bandera.

COMPROMISOS AMBIENTALES Y DE ACTIVIDAD

Paralelamente, se cumplieron las presentaciones formales ante la Secretaría de Ambiente, con la auditoría ambiental de cierre y los compromisos establecidos para el saneamiento del pasivo del área.

Según pudo saber esta agencia, será fundamental el compromiso de la nueva operadora para abandonar definitivamente los pozos inactivos que hay en el área, lo que dará garantía de trabajo y movimiento de equipos de work-over y pulling, ya que la producción por terciaria no implica planes de perforación.

En ese marco, trascendió que hay algunos centenares de pozos inactivos, sobre los que la nueva operadora busca evaluar el potencial de recupero a través del uso de polímeros. Por eso, habría solicitado un plazo de 12 meses para realizar esa evaluación y definir cuántos volverán a activarse y cuántos serán definitivamente abandonados.

De acuerdo con lo que pudo saberse, ese plazo adicional será otorgado por la provincia, pero con la condición de una información complementaria para los próximos días, previos al acto, en el que deberá consignar cuántos pozos serán abandonados el año próximo, es decir que ya estén definidos como irrecuperables.

En ese plano, se aclaró que la resolución final será precisa en que, si aparece un pasivo oculto o no declarado, deberá incluirse en el plan de saneamiento, además de que la venta o cesión no exime de responsabilidad a quien generó el daño ambiental, entre otros aspectos que buscan dar garantías sobre la reparación. Se consignará también que la aceptación del plan no implica “conformación de cumplimiento”, lo que se otorga una vez finalizado el programa de reparación.