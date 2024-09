El gobernador Rolando Figueroa participó este miércoles en Houston de un encuentro organizado por el IAPG, donde enfatizó que Neuquén está lista para llevar su producción de gas y petróleo a los mercados internacionales. “Estamos preparados para competir con los mejores del mundo, pero para lograrlo debemos ser muy eficientes”, sostuvo, destacando la responsabilidad que implica administrar los recursos de la provincia de manera sustentable y generacional.

Figueroa señaló que la sustentabilidad social es una prioridad para su gestión. “Nuestro objetivo es que nuestra gente esté mejor, y para eso trabajamos. Si las empresas prosperan, todos debemos beneficiarnos”, expresó. Además, destacó que la monetización de los recursos del subsuelo neuquino debe ser una política de Estado seria, que permita el crecimiento sostenido de la provincia y el país.

Neuquén proyecta igualar a la Pampa Húmeda en generación de dólares para 2031

En su discurso, el gobernador destacó que Neuquén logró un ahorro significativo en importaciones gracias a la explotación de Vaca Muerta, lo que permitió ahorrar al país 20 mil millones de dólares anuales. También mencionó que inicialmente se trabajó en mercados regionales como Chile, Bolivia y Brasil, pero que ahora las condiciones están dadas para apuntar a los mercados internacionales. “Vamos a competir en la élite mundial, y eso requiere eficiencia y organización”, afirmó.

Figueroa subrayó que el contexto actual de Neuquén es alentador, con un superávit fiscal en el primer semestre del año. Sin embargo, señaló que el objetivo no es solo mantener el orden fiscal, sino también redistribuir de manera equitativa. "Estamos ordenados, pero eso no es suficiente si no proyectamos redistribuir esos recursos para mejorar la vida de los neuquinos", comentó.

Anunciaron la ampliación de la planta de Mari Menuco

Por último, el gobernador anunció que una vez reglamentada la Ley de Hidrocarburos, Neuquén adherirá al Régimen de Incentivo a la Inversión en Gas e Hidrocarburos (RIGI) nacional y complementará con una ley provincial que incentive la productividad. Esta nueva normativa ofrecerá diferimientos tributarios y apoyo económico a las empresas locales, promoviendo el desarrollo de actividades estratégicas para la provincia.

