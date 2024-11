Planta de GNL en Río Negro: Guillermo Francos confirmó el interés de Shell en participar en el proyecto

El jefe de gabinete de la Nación, Guillermo Francos, confirmó este martes que la empresa Shell está interesada en invertir en el ambicioso proyecto de gas natural licuado (GNL) impulsado por la petrolera estatal YPF. Este proyecto, busca transformar la creciente producción de gas natural de la formación de Vaca Muerta en oportunidades de exportación, con una inversión inicial en torno a los 50.000 millones de dólares.

En un evento organizado por el medio La Nación, Francos aseguró que “Shell mostró un fuerte interés en participar en el proyecto". Este desarrollo permitiría a Argentina no solo aumentar su producción de gas, sino también acceder a los mercados internacionales, incluyendo Europa y Asia, a partir de 2029, con una producción inicial de hasta 10 millones de toneladas por año desde instalaciones flotantes.

Una segunda fase del proyecto añadiría entre 15 y 20 millones de toneladas anuales para 2032, con instalaciones en tierra que ampliarían su capacidad de exportación.

Según una fuente de YPF citada por la agencia internacional Reuters, "el interés de Shell es real", aunque no se brindaron detalles específicos sobre la posible participación de la empresa.



Desde Shell, en tanto, eligieron no expedirse. De hecho, cuando surgió el rumor, la empresa emitió un comunicado explicando: “Estamos siempre explorando las oportunidades de optimizar nuestro portfolio. Pero por política de la compañía, no hacemos comentarios sobre actividades o acuerdos comerciales potenciales”.

Además, YPF está en proceso de cerrar acuerdos con otras compañías energéticas para respaldar la financiación y construcción de la planta de GNL en el puerto rionegrino de Punta Colorada. En este sentido, el presidente y CEO de la estatal, Horacio Marín, confirmó precontratos con cinco empresas para que se integren al programa Argentina LNG.

Sobre la salida de Petronas del proyecto, todavía se mantiene como un trascendido, bajo un manto de incertidumbre. Este martes, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, indicó -en declaraciones con radio LU19- que la iniciativa sigue dentro de los plazos pautados y que la empresa malaya debería realizar un desembolso el 20 de noviembre, y allí se definirá si realizará o no la inversión proyectada.

Con información de La Nación, Reuters, radio LU19 y Econojournal. Redactado por un periodista de adnsur.