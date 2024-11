La petrolera TotalEnergies, uno de los principales productores de gas natural en Argentina, se mostró reticente a invertir en el proyecto de gas natural licuado (GNL) Argentina LNG de YPF, mientras el país mantenga las restricciones actuales para acceder al mercado cambiario.

El CEO de la empresa francesa, Patrick Pouyanné, señaló que mientras se mantengan las limitaciones para girar dividendos al exterior, la compañía no considerará involucrarse en grandes inversiones como la del GNL en Argentina. “Queremos que nos devuelvan nuestro dinero. No invertiremos más mientras no veamos libertad para repatriar dividendos”, afirmó Pouyanné en una conferencia con inversores.

La postura de TotalEnergies surge tras una reunión entre Pouyanné y el presidente argentino Javier Milei, quien le planteó la posibilidad de que la petrolera francesa participe en el proyecto Argentina LNG en reemplazo de Petronas, la compañía malaya que recientemente se desvinculó de la iniciativa. Fuentes oficiales indicaron que la consulta de Milei fue informal, dado que la visita ocurrió el mismo día que el diario Clarín filtró la salida de la petrolera malaya del megaproyecto en Punta Colorada.

A pesar de las restricciones cambiarias, TotalEnergies enfatizó su compromiso de continuar desarrollando proyectos de gas natural en Argentina, como el offshore en Tierra del Fuego, a través del proyecto Fénix. "Mantenemos y desarrollamos proyectos para seguir creciendo y esto es un hecho", destacaron desde la empresa.

Argentina LNG en búsqueda de socios

Ante la desvinculación de Petronas, el gobierno argentino e YPF intensificaron la búsqueda de nuevos inversores para el proyecto exportador Argentina LNG. En octubre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró que YPF estaría cerca de firmar un acuerdo con otra empresa internacional para impulsar la exportación de GNL. Shell, la principal apuntada extraoficialmente, no confirmó su participación y al momento no se rubricó ninguna firma.

Si bien la salida de Petronas del proyecto es prácticamente un hecho, todavía se encuentra dentro de los plazos definidos en el memorando de entendimiento y -en caso de continuar con la iniciativa- debería realizar una inversión de 180 millones de dólares en diciembre para completar la fase de ingeniería del proyecto.

Con información de EconoJournal. Redactado por un periodista de adnsur.