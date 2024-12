El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, afirmó que la provincia no firmará el traspaso de áreas maduras de gas y petróleo convencional adjudicadas en el marco del "Plan Andes" de YPF a empresas privadas, hasta que estas presenten planes de negocio que aseguren el saneamiento de los pasivos ambientales.

En la conferencia de prensa en la que realizó un balance de su primer año de gestión, Figueroa destacó que Neuquén busca exigir que las operadoras se comprometan con estándares más rigurosos en términos de protección ambiental. "No hemos firmado ninguna cesión porque estamos exigiendo que las empresas garanticen el sellado de pozos y el saneamiento de las áreas al finalizar la explotación", señaló.

La postura del gobierno provincial surge de la necesidad de corregir problemáticas ambientales heredadas, según explicó Figueroa. Las empresas ganadoras del Plan Andes, entre las que figura Bentia Energy, deberán ajustar sus propuestas a los nuevos requisitos impuestos por Neuquén, centrados en la remediación ambiental y la sustentabilidad.

El gobernador subrayó que estas condiciones no solo buscan mitigar el impacto ambiental, sino también garantizar que las futuras generaciones puedan beneficiarse de una provincia con recursos naturales bien gestionados. "Las operadoras deben asumir su responsabilidad ambiental. Si no cumplen con estas condiciones, no se avanzará en el proceso de traspaso", advirtió.

Relación con YPF y el rol de la provincia

Figueroa también hizo hincapié en la relación de la provincia con YPF, la principal empresa energética del país, destacando que se trata de una colaboración estratégica. Sin embargo, remarcó que Neuquén tiene autonomía para establecer condiciones que prioricen el bienestar de los neuquinos. "YPF es un socio clave, pero nuestros intereses están enfocados en garantizar una explotación responsable de los recursos", expresó.

El gobernador valoró los proyectos conjuntos realizados con la empresa, pero señaló que cualquier acuerdo futuro estará condicionado al cumplimiento de los estándares ambientales establecidos por la provincia.

En cuanto al futuro del sector energético, Figueroa destacó la importancia de establecer regulaciones que equilibren la competitividad de Vaca Muerta con la responsabilidad ambiental. "No podemos seguir creciendo a cualquier costo. La sustentabilidad debe ser un eje fundamental en nuestra política energética", afirmó.

Según Figueroa, el desarrollo energético debe ir de la mano con políticas que resguarden los recursos y el bienestar de las comunidades locales. "Neuquén no sacrificará su futuro por acuerdos rápidos. Queremos un crecimiento responsable y equilibrado", concluyó.