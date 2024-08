Más de 400 petroleros retomarán actividades en áreas que YPF cedió a Pecom en Chubut

“Fue una reunión positiva porque estuvimos hablando de la salida de los 2 perforadores que va a sacar a trabajar AESA y los 2 work-over de Venver, que van a empezar a moverse y en la primera quincena de septiembre vamos a estar trabajando a full en el campo. Son 420 personas, al principio había más, pero por la tormenta de nieve varios volvieron a trabajar antes, para ayudar en esa emergencia”, dijo Jorge Ávila, secretario general del Sindicato Petrolero de Chubut.

Ávila indicó que el proceso de traspaso se está completando con normalidad, por lo que se mostró optimista con el reinicio de actividad para el mes próximo, ya que además de los 4 equipos mencionados se suma uno de flowback, lo que posibilitaría también nuevos puestos de trabajo.

Sierra Grande: anuncian una batería de obras de infraestructura y ordenamiento, a la espera de la conversión en un polo energético

“Indudablemente se genera la posibilidad de nuevos puestos de trabajo, por el armado de turnos de relevo y los diagramas de 12 x 24”, explicó.

También se refirió a la permanencia de la empresa AESA (Astra Evangelista Sociedad Anónima) en la región. Se trata de la empresa de servicios creada por YPF y que provocó algunos cuestionamientos por parte de empresarios regionales.

“AESA se va a quedar en la cuenca y nosotros no nos oponemos a eso, al contrario, porque la gente que trabaja con esa empresa va a seguir”, ponderó. “Nosotros tenemos que cuidar los puestos de trabajo de nuestra gente, por más que algunos se enojen. Cuando salgan estos equipos, la actividad va a ser totalmente normal”, manifestó.

La ciudad que es vecina de Vaca Muerta, pero que insólitamente no tiene gas natural

RIESGO DE 35 DESPIDOS EN TECPETROL

Avila diferenció la situación del traspaso de áreas hacia Pecom y lo que ocurre hoy con Tecpetrol, que ha comunicado la decisión de despedir a 35 operarios.

“Tecpetrol quiere echar gente con el 50% de indemnización y ya hicimos la denuncia oficial ante el ministro de Hidrocarburos y a las cámaras empresarias, porque si nos obligan a pelear tendremos que pelear. No vamos a dejar que nuestros trabajadores se vayan con el 50% de la indemnización después de haber estado casi 20 años trabajando en el yacimiento”.

El sindicalista cuestionó que la operadora no está perforando, ya que sólo invirtió este año 16 millones de dólares, a razón de algo más de un millón por mes, lo que alcanza sólo para mantener la producción.

Oldelval concretó un avance fundamental en el Proyecto Duplicar, para incrementar la capacidad de transporte para el crudo de Vaca Muerta

“Si la operadora pone 1.500 millones de dólares y en Chubut sólo 16, le estamos pidiendo que por lo menos mantenga un perforador. Hoy no consideran potable a nuestra cuenca y por eso le decimos que, si no les resulta rentable, que vendan el área o busquen un comprador. El negocio es de ellos, no de nosotros”, planteó.

Ávila indicó también que todavía no se definió lo vinculado a la venta del 7% de YPF en su participación en El Tordillo, algo que se dificulta por la incertidumbre respecto de la continuidad de Tecpetrol como operadora del área.

Santa Cruz: la salida de YPF y la indefinición del gobierno se reflejan en pérdidas para toda la economía provincial

“Nosotros le planteamos que debería tomar la decisión porque si quieren irse, que se vayan o si quieren que se queden. El problema está en que no toman ninguna decisión y cuando no toman la decisión, siguen echándole leña al fuego con esto de despedir gente y le piden a las empresas de servicios, en este caso San Antonio, que produzca los despidos”.

DESCUENTOS POR GANANCIAS: ESPERAN RESOLUCIÓN PARA CUBRIR A LOS TRABAJADORES DE BASES

En el plano salarial, Avila se refirió a los descuentos que sufrieron algunos trabajadores por el impuesto a las ganancias, que en algunos casos ya fueron corregidos por devoluciones del tributo, pero reconoció que hay otros que necesitarán una resolución aclaratoria.

“Nosotros tomamos todas las medidas necesarias para que no vuelva a pasar -indicó-, hablamos con las empresas que descontaron mal, se le devolvió a la gente lo que correspondía y hoy estamos en el camino de ver si a fin de mes se puede cumplir ya un programa y dejar de inventar cosas que lo único que hacen es perjudicar al trabajador, porque en definitiva, en la contingencia y todo lo que pasó en el duro invierno que tuvimos, muchos trabajadores estuvieron trabajando a full. Entonces, es imposible que se hagan cargo del impuesto a las ganancias, que tienen que asumir las operadoras o las empresas tienen que hacerse cargo”.