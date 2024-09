El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, lanzó duras advertencias sobre una posible medida de fuerza en la industria petrolera. El dirigente sindical afirmó que “si no hay puertas para abrir, el único camino que queda es el conflicto”, estas declaraciones llegan en la víspera de una asamblea que estaba pautada para este martes en Añelo, pero se postergó hasta nuevo aviso.

El principal foco de descontento es salarial. Rucci fue tajante al respecto: “No ha mejorado nada. La única área donde avanzamos fue en seguridad”, subrayó además que, tras varios accidentes, se lograron mejoras en este aspecto. Sin embargo, la frustración aumenta debido a la falta de reconocimiento del esfuerzo de los trabajadores: “Nos hemos pasado años sosteniendo a esta industria, incluso cuando los salarios eran miserables”.

Petroleros en alerta: el sindicato realiza una asamblea en Vaca Muerta y no descartan medidas de fuerza

“Mientras el país celebra sus récords de exportación de petróleo y gas, los trabajadores seguimos sin ver un peso de todo eso. Parece que no necesitan trabajadores, sino esclavos”, sentenció el secretario General del gremio Petrolero. En ese sentido, graficó: “Nos tienen a un costado. Cualquier negocio o acuerdo se hace sin contar con los trabajadores. Es como si no fuéramos parte de todo este crecimiento. Hasta que no se empiece a trabajar con respeto hacia nosotros, la industria no va a despegar como corresponde”.

Rucci también cargó contra las empresas por no atender los reclamos en las negociaciones paritarias recientes. Según el dirigente, las reuniones no generaron avances: “Nos llamaron a paritarias, pero ni siquiera escucharon lo que planteamos”. Asimismo, apuntó contra el Gobierno nacional por no comprender la situación de los trabajadores de la industria: “Desde Buenos Aires no entienden lo que implica nuestro trabajo”, sentenció.

Realizaron relevamientos e inspecciones de pozos petroleros inactivos en Comodoro

Otro de los puntos de conflicto es el impacto del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los petroleros. Aunque se logró eximir ciertas bonificaciones, Rucci sostuvo que el resto de los ingresos sigue siendo gravado injustamente: “Es una vergüenza que trabajadores esenciales sigan perdiendo tanto por este impuesto”.

Respecto de la asamblea de trabajadores que estaba prevista para este martes, Rucci advirtió que, sin respuestas claras, el conflicto será inevitable: “Si las empresas no reaccionan, las medidas de fuerza están sobre la mesa”. Sin embargo, el sábado por la tarde, en las redes oficiales del sindicato se anunció que se suspende hasta nuevo aviso.

Con información de Noticias Argentinas, redactado por un periodista de adnsur.