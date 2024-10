Durante la inauguración de una nueva sede de la farmacia MEOPP en Catriel, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, lanzó duras críticas a la "especulación inmobiliaria" por parte de operadoras que poseen áreas convencionales y no invierten en ellas, destinando todos sus recursos a los proyectos no convencionales.

"Las empresas que están invirtiendo en lo no convencional han dejado morir toda la actividad convencional. Si no van a invertir, si no van a generar trabajo, que se vayan y entreguen los yacimientos", expresó Rucci. Además, subrayó que los yacimientos convencionales, explotados durante décadas, fueron una fuente de progreso para los pueblos cercanos, pero ahora la actividad disminuyó y los puestos de empleo está en riesgo.

Rucci también destacó que mantener estos yacimientos inactivos se convirtió en una especulación, mientras las comunidades y los trabajadores sufren. "El pueblo no puede esperar", afirmó. Según el sindicalista, algunos gobernadores ya están tomando medidas, y sugirió que es necesario exigir a las empresas que inviertan o devuelvan las concesiones para que otras compañías interesadas puedan asumir la operación en los yacimientos convencionales.

El líder sindical fue contundente al declarar que no permitirá que los trabajadores sigan siendo la "variable de ajuste". "Estamos cansados de tantos golpes", sentenció, afirmando que la principal prioridad del sindicato es la protección de los empleos, una postura respaldada en las asambleas de los trabajadores.

Rucci concluyó comprometiéndose con la comunidad de Catriel y su intendenta, Daniela Salzotto, asegurando que el sindicato no la dejará sola. "Este gremio tiene el compromiso de acompañar al pueblo de Catriel, porque necesitan que las organizaciones sindicales se pongan al frente de la lucha de los pueblos", afirmó.

Finalmente, Rucci destacó la importancia histórica de Catriel en la actividad petrolera, señalando que las empresas que no estén dispuestas a invertir en las áreas convencionales deben entregar las concesiones. "Si no van a invertir aquí, que se vayan. Y si no, los empujaremos para que se vayan", concluyó.

Por otra parte, el líder sindical afirmó que no asistirá a la AOG Patagonia, porque aseguró que sería "hipócrita" participar en un evento donde se habla de inversiones sin tener en cuenta a la gente.

"Hablan de inversiones y se olvidan de poner adentro lo más importante que tiene la sociedad, que es la gente", señaló.

En ese sentido, criticó la falta de consideración por las necesidades básicas de las comunidades locales, como la infraestructura, las escuelas y los hospitales, subrayando que las riquezas generadas no se distribuyen equitativamente.

Afirmó que no puede ser "cómplice" de un desarrollo que ignora a las personas, especialmente a los trabajadores y a los habitantes de los pueblos de Neuquén, donde la infraestructura básica como rutas, escuelas y hospitales sigue siendo deficiente.

"Yo quiero respuestas, no para mí, sino para la sociedad", subrayó Rucci, al tiempo que criticó que las riquezas generadas por la industria no se ven reflejadas en mejoras para la comunidad. Señaló que el enfoque de la industria está únicamente en aumentar la extracción de petróleo y gas, sin considerar el bienestar de la gente.

Con información del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Redactado por un periodista de adnsur.