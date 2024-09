El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se refirió recientemente a la posible salida de la empresa malaya Petronas del proyecto conjunto para desarrollar infraestructura destinada a la producción y exportación de gas natural licuado (GNL) en Río Negro. El proyecto, que espera una inversión de aproximadamente 30.000 millones de dólares. A pesar de los rumores sobre el retiro de Petronas, Marín mantuvo una postura cautelosa, sin confirmar ni desmentir la información, destacando que "hay mucho interés en el mundo sobre el proyecto Argentina LNG".

Si bien Marín evitó confirmar la salida de Petronas del proyecto, reconoció: "Yo no tengo información sobre cuál sería la decisión de Petronas". No obstante, subrayó que YPF continuará con el desarrollo del proyecto, independientemente de la participación de la empresa malaya: "Si Petronas no continúa, YPF va a seguir adelante... El proyecto no depende exclusivamente de Petronas. Pueden ingresar otras compañías".

El presidente de YPF también mencionó que, en esta primera fase, se está trabajando en la ingeniería detallada, que debería estar completada para noviembre. Según Marín, para esa fecha se habrán invertido aproximadamente 200 millones de dólares en ingeniería. "En ese momento, Petronas tiene la opción de continuar o no con el proyecto", indicó Marín, agregando que las decisiones empresariales como esta deben ser desdramatizadas, ya que forman parte del proceso habitual en proyectos de esta magnitud.

Marín resaltó el interés internacional en el proyecto Argentina LNG, mencionando que durante su reciente visita a Houston, en el marco de una de las exposiciones más importantes de la industria de gas, el proyecto despertó gran atención: "Más de 50 reuniones mantuvimos en ese marco", afirmó. Además, destacó que consultoras internacionales consideran que el proyecto es más competitivo que otros similares en Estados Unidos, gracias a las ventajas del RIGI y los recursos de Vaca Muerta.

El proyecto tiene como objetivo convertir a Argentina en el quinto exportador mundial de GNL, con mercados potenciales en Asia, India y Europa. En este sentido, Marín mencionó que mantuvo reuniones con importantes CEO’s y con el ministro de Energía de India, país que, según él, será un cliente clave para el gas argentino: "El foco está puesto en venderle gas a la India y van a necesitar mucha energía para sostener su economía".

Marín insistió en que YPF está en conversaciones con otras compañías internacionales interesadas en formar parte de la iniciativa. De hecho, algunas productoras locales de gas en Vaca Muerta ya han expresado su interés en participar. El CEO de YPF sostuvo que la empresa sigue firme en su plan de exportar 15.000 millones de dólares en gas para 2030.

Por último, Marín subrayó que la estrategia es asegurar el financiamiento internacional, tomando riesgos en función de la solidez del proyecto. "El proyecto se financia en el mercado, toman riesgo contra el proyecto cerrado", aseguró, en referencia a los pasos a seguir para consolidar la infraestructura que permitirá a Argentina posicionarse en el mercado global del GNL.

Con información del sitio Energía y Negocios, redactada por un periodista de ADNSUR.