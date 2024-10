La petrolera estadounidense ExxonMobil está evaluando vender por separado su participación en el campo Sierra Chata, ubicado en Vaca Muerta, como parte de su plan de salida de Argentina. Este campo es uno de los siete bloques que la empresa posee en la región y ha captado el interés de YPF, que ve en este activo una oportunidad para fortalecer su cartera de gas natural.

ExxonMobil contrató al banco Jefferies en agosto de 2023 para gestionar la venta de sus activos en Vaca Muerta. Aunque la intención original era desprenderse del paquete completo, la compañía ahora contempla la posibilidad de vender áreas por separado, siendo Sierra Chata una de las primeras en ser ofrecida individualmente. Según fuentes del sector, esta decisión refleja la falta de acuerdos hasta el momento, ya que “Exxon se va a tomar el tiempo que necesite hasta obtener un precio que lo deje conforme”, según explicó un directivo de una petrolera con operaciones en el país.

Entre los principales interesados en la compra de Sierra Chata está YPF, que busca ampliar su capacidad de producción de gas. Este campo, compartido con Pampa Energía, es considerado clave para fortalecer el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que impulsa la empresa estatal. Aunque Pampa Energía inicialmente fue vista como candidata para adquirir la participación de ExxonMobil, desistió por no estar dispuesta a convalidar el precio pedido por la norteamericana.

Por otro lado, también están en competencia Tecpetrol y Vista, quienes han mostrado interés en otros bloques de ExxonMobil. Sin embargo, el interés de estas empresas se centra más en activos de shale oil, mientras que YPF es la única interesada en Sierra Chata, que es un área eminentemente gasífera.

En paralelo, la provincia de Neuquén, a través de la petrolera estatal Gas y Petróleo de Neuquén (GyP), optó por no ejercer su derecho de preferencia (Right of First Refusal, RoFR), que le habría permitido igualar la mejor oferta por los activos de ExxonMobil. En lugar de ello, el Gobierno de Rolando Figueroa, prefirió que el proceso de venta se resuelva “por mercado”, es decir, que el mejor postor sea el que adquiera los activos.

Una fuente cercana a la gobernación señaló que “Neuquén está interesada en que el proceso se defina de manera transparente, asegurando que la provincia se beneficie de una solución que maximice el valor de los activos”. La administración provincial había considerado intervenir activamente, pero decidió dejar que el mercado determine el comprador, confiando en que la competencia entre las empresas interesadas generará una oferta ventajosa.

El proceso de venta de ExxonMobil resultó más lento de lo previsto, con ofertas que no han satisfecho las expectativas de la empresa norteamericana. No obstante, se espera que en los próximos meses se resuelva la situación, con Exxon evaluando las ofertas de las distintas petroleras. Aunque aún no hay fecha definida, algunos actores del mercado confían en que habrá novedades dentro de los próximos 45 días, según indicaron fuentes del sector.

Con información de Econojournal