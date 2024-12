Comodoro Rivadavia es conocida por su industria petrolera, pero ahora también tiene su propio y exitoso alfajor que rinde homenaje a esta actividad. Se trata del "alfajor petrolero", creado por Antonella Salamone, una joven emprendedora que llegó a la ciudad hace cinco años desde Formosa y que acaba de vivir un sueño hecho realidad.

Antonella participó de la Expo Turismo 2023 y su marca de alfajores artesanales, Ivonka, causó furor entre los visitantes. Tan solo en el fin de semana, Antonella vendió 70 docenas de alfajores, quedándose sin productos el domingo. "No podía creerlo. Llevé 70 docenas y el domingo me quedé sin alfajores", dice la joven a ADNSUR. "Para mí fue un gran logro porque esto fue con mucho esfuerzo y de a poco. Me siento muy orgullosa, muy feliz".

El "alfajor petrolero" es la estrella de la marca Ivonka, el favorito de todos. Tiene licor de Baileys y dulce de fruto del bosque, y su nombre es un homenaje a la ciudad de Comodoro Rivadavia y su industria petrolera. Otros sabores también tienen nombres alusivos a la región, como "Viento 240", "Comodoro" y los próximos "Ruta 3" y "Cerro Chenque".

Antonella cuenta que siempre le atrajo la cocina y la pastelería, y que empezó a hacer alfajores hace unos años, pero los había dejado. Hace cinco meses retomó el emprendimiento con la marca Ivonka y, gracias a la oportunidad de participar en la Expo Turismo, su negocio despegó.

Anto admite que “no quería que termine la expo”, quería que ese fin de semana siga porque, para ella, fue algo muy lindo. La joven no oculta su emoción. Está feliz, contenta y satisfecha por el trabajo realizado. Cuenta que su familia la acompañó todo el fin de semana y, a la distancia, su abuela siguió el minuto a minuto de su stand. “Se largaba a llorar de la emoción. Imagínate para ella que su nieta esté en un evento así con sus propios alfajores y empezando de abajo. Yo tampoco imaginaba que podía pasar.”.

Antonella lo repite una y otra vez: “Empezar de abajo cuesta mucho”. La frase aparece a lo largo de la entrevista y es su mayor orgullo, porque construyó su marca con poco y ahora sueña con que siga creciendo.

“La primera vez tenía cinco variedades y ahora tengo 15 sabores. Me muevo mucho en ferias; todos los fines de semana estoy en alguna. En Standard, por ahí en zona sur. También me hacen muchos pedidos en Instagram. Trato de hacer un punto de encuentro, pero siempre estoy en contacto con los clientes y publicito que estoy en la feria. Ahora, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de ir a la expo y eso me ayudó muchísimo. La gente habló mucho de los alfajores, principalmente del alfajor petrolero, pero no esperaba que fuera así; quedé impactada.”

El alfajor petrolero es “la estrella de Ivonka, el favorito de todos”, dice Antonella. Tiene licor de Baileys y dulce de fruto del bosque. Su nombre es en homenaje a la ciudad, tal como sucede con otros sabores como: Viento 240, Comodoro, o los próximos que se vienen, Ruta 3 y Cerro Chenque.

Es que no solo los alfajores son 100% artesanales, sino también atractivos en su denominación: Argento, Marroc, Tropical, Café, Mata penas (un alfajor de cerveza) y el Chocomaní.

En Comodoro, Antonella intentó continuar sus estudios de ingeniería, pero al no encontrar trabajo decidió volver a sus raíces y emprender con los alfajores. Hoy, su marca Ivonka y su emblemático "alfajor petrolero" son un éxito en la ciudad.