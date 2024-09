Durante el durante el IEFA Latam Forum, en marzo de 2024, Alejandro Bulgheroni, reconocido empresario argentino del sector energético, participó y hizo uso de la voz para analizar el escenario actual sobre la transición que se está viviendo en la industria de la energía.

Al respecto, sostuvo que la Argentina “tiene exceso de recursos para lo que es su mercado interno”. En ese sentido, advirtió en materia económica que "las inversiones que tienen que venir, y son muchas, deben hacerlo para el mercado externo y relacionadas con qué pasa con la transición energética global", afirmó.

Y analizó, “soy consciente y estoy seguro de que hay que hacer muchas inversiones en la Argentina. El país está preparado en muchas áreas. En otras, todavía, no”.

En ese marco, señaló que “tenemos que producir energía y que sea limpia, segura y accesible para todos. Hoy, la única energía que, en principio y en parte, cumple con estas condiciones es el gas natural", aseguró.

A partir de septiembre, Vaca Muerta podrá abastecer de gas a siete provincias del norte argentino

“LOS PAÍSES DEBEN CONCENTRARSE EN LA LUCHA DE SUSTITUIR AL CARBÓN POR EL GAS”

En un apartado de la charla, Bulgheroni destacó que el mundo debe sustituir al carbón, que hoy representa el 30% de la ecuación energética global y es altamente contaminante. "Lamentablemente, hay muchos países que piensan que no tienen otra alternativa. Y, pese a que están haciendo muchas inversiones en energías renovables, también las están haciendo en lo que es carbón", argumentó.

"Hay una gran diferencia entre aquellos países que tienen recursos para subvencionar las energías nuevas y limpias, que todavía no están al alcance de todos. Y gran cantidad de países, más del 50% de la población del mundo, que no tiene los recursos y, por lo tanto, seguirán consumiendo carbón", comparó.

Detectaron un derrame de petróleo en un yacimiento de YPF en Comodoro y aseguran que "está controlado"

Tal como destacó El Cronista, "para él, los países deben concentrarse en la lucha por sustituir al carbón por el gas natural. "Posiblemente, no hicieron esto con anterioridad porque no estaban seguros de que hubiera gas natural suficiente. Esto, en las últimas décadas, se ha resuelto", insistió.

SOBRE LAS CONDICIONES DE LA “SUPERFICIE”

"Ahora, el cambio del carbón está a la vista de todos y todos lo tienen que hacer. Lo que hay es un problema de precio", mencionó. "El gas natural licuado llevado a los distintos mercados es más caro que el carbón. Se requieren subsidios para reemplazarlo con gas natural", puntualizó.

La ciudad que es vecina de Vaca Muerta, pero que insólitamente no tiene gas natural

En tanrto, remarcó que, en la Argentina, la situación es distinta. "Acá, los problemas de las reservas, de los recursos, por ahora, está claro: existen, están disponibles; mucho más de lo que tenemos para usar en el país", analizó. "El tema son las condiciones de superficie; el tema de la macroeconomía".

LAS INVERSIONES

Respecto a las inversiones, Bulgheroni advirtió que "todas llevan cuatro o cinco años; uno no puede saber lo que va a pasar". Vaca Muerta, recordó, no sólo es rica en gas. También, en petróleo. "No digo que haga lo mismo que el Permian Basin en los Estados Unidos, que produce más de 6 millones barriles diarios. La Argentina está produciendo 300.000, prácticamente, en el mismo tiempo. Este es el problema que hemos vivido porque las condiciones acá, en la Argentina, no dejaban que uno invirtiera", desarrolló. "Uno debe tener las posibilidades del reservorio, las posibilidades geológicas. Pero, también, las condiciones económicas y de largo plazo", valoró.

Más de 400 petroleros retomarán actividades en áreas que YPF cedió a Pecom en Chubut

Sobre la urgencia en el desarrollo de las reservas de hidrocarburos, argumentó que "si bien el mundo tardará mucho tiempo en usarlos menos, habrá una etapa en la cual bajarán los costos, los precios. Hoy, seguimos creciendo en el consumo. Hay más consumo de petróleo, gas y carbón que hace dos años", indicó.

Nuevamente, hizo hincapié en la necesidad de desembolsar "decenas de miles de millones de dólares" en petróleo y gas. "Las condiciones financieras de Pan American (sic) le permiten endeudarse dos o tres veces más de lo que está para llevar adelante estas inversiones. Además, tiene un buen flujo de caja. Estamos esperando que nos bajen la bandera y podamos salir adelante. Tenemos muchas oportunidades", expresó sobre la compañía, que hoy produce 250.000 barriles equivalentes de petróleo y gas por día.

Un martes negro para el petróleo internacional: los precios en su nivel más bajo del año y dudas sobre el impacto en el país y la cuenca San Jorge

“La transición energética hará que haya muchos otros lugares donde invertir. Por ejemplo, en el tema de los minerales. Litio. PAE ya tiene inversiones en litio, estamos desarrollando. Pero, también, hay que pensar en el cobre. Hay que duplicar el consumo de cobre en el mundo. Hay muchos lugares donde hay grandes capacidades para este mineral. Pero, en la Argentina, también las hay y nunca las hemos llevado adelante”, explicó Bulgheroni.

Con información de El Cronista, redactado y editado por un periodista de ADNSUR