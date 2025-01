El decreto 46/2025, publicado en el Boletín Oficial, habilitó el autoservicio de combustibles en las estaciones de servicio del país. La medida, anunciada por el Gobierno nacional, recibió el respaldo de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén, aunque desde el sector consideran que su implementación será gradual y dependerá de la respuesta del público.

Carlos Pinto, vicepresidente de la Cámara y propietario de una estación de servicio en la zona de Centenario, sostuvo que la iniciativa representa una oportunidad de modernización para el sector. “Nosotros, desde la Cámara, apoyamos totalmente este decreto y pensamos que es muy bueno, no solo para las estaciones que tienen la opción de brindar un servicio adicional, sino también para la modernización”, afirmó en declaraciones a LU5.

Según Pinto, la implementación será progresiva, ya que requiere equipamiento específico y una adaptación cultural. “Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. En otros países lleva décadas de aplicación, pero en Argentina es algo novedoso”, explicó.

Uno de los principales interrogantes sobre el autoservicio es su posible impacto en los trabajadores de las estaciones de servicio. Al respecto, Pinto aseguró que no habrá cambios en la plantilla de empleados en el corto plazo. “En cuanto a los empleados, todo va a seguir igual. No te olvides que esto no se puede implementar de inmediato”, indicó.

El modelo mixto es una posibilidad que se analiza en la región. Mientras que algunas estaciones podrán ofrecer la opción de autoservicio, se mantendrá la atención personalizada para quienes prefieran el sistema tradicional.

Pruebas piloto y experiencia internacional

Antes de la reglamentación oficial, estaciones de YPF y Shell en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza realizaron pruebas piloto con permisos especiales. En esos casos, se evaluó la viabilidad del sistema y la respuesta de los consumidores.

En otros países, el autoservicio es una práctica extendida. Estados Unidos, Uruguay y Paraguay implementaron este modelo hace décadas, mientras que en Argentina la carga de combustible estuvo históricamente asociada a la atención de los playeros.

El decreto establece que la implementación del autoservicio será opcional para las estaciones de servicio, lo que deja en manos de los empresarios la decisión de incorporar esta modalidad. Pinto destacó que su adopción dependerá de la aceptación de los clientes. “Habrá que ver la reacción del público, porque si no responde, esto no funciona”, señaló.

La medida se encuentra en sus primeras etapas y su impacto en la región dependerá de cómo avance el proceso de modernización en las estaciones de servicio. Mientras tanto, el sector continúa evaluando las implicancias del cambio y el rol que jugará la atención personalizada en la preferencia de los consumidores.