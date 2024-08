Regalar en tiempos de crisis será un verdadero desafío ante la llegada del Día del Niño, que en Argentina se celebrará el próximo 18 de agosto, ya que en el contexto actual económico hay muchas familias que se encuentran ajustando sus presupuestos mensuales.

Daniel Góngora, integrante de la Cámara de Comercio de Comodoro, reconoció en diálogo con ADNSUR que “hoy el comercio en general, en lo que va de este año, tiene una baja de ventas del 17%” en medio de un aumento de costos fijos, como alquileres, servicios y fletes, entre otros.

"Las familias están esperando que cierren las tarjetas o cobren el sueldo este mes para hacer alguna compra”, reconoció y destacó que por el momento “tenemos un panorama tranquilo, no con mucha expectativa. No va a ser malo pero sí austero, medido, de un solo presente y no de varios”, sostuvo.

“El ticket promedio para una compra de un juguete está arriba de los 25 a 30 mil pesos”, destacó.

El referente del sector del comercio indicó que las formas de consumo han cambiado: “Generalmente en julio, cuando arrancan las vacaciones de invierno, tenemos una semanita de ventas de gente que no se fue de vacaciones y “premia” a los chicos por como les fue en el colegio, cuando les entregan el boletín, por ejemplo. Esa parte este año no la tuvimos", contó.

Y mencionó que también a la hora de regalar, se busca economizar lo máximo posible. “Generalmente los regalos de cumpleaños son grupales, se juntan las mamas y hacen un solo regalo o sino van sin regalo. Ese segmento de ventas se perdió”, al igual que lo que sucedía con el cobro del aguinaldo y la posibilidad de hacer algún regalo.

UNA SITUACIÓN PREOCUPANTE

El referente de la Cámara de Comercio reconoció que “el 80% de los proveedores viene manteniendo la lista de precios de los juguetes desde hace unos meses, eso indica que venían muy inflados los precios y a un dólar muy alto. No bajaron los precios pero no los han aumentado”, indicó sobre el panorama actual.

A partir de esta situación, destacó que ahora “podemos trabajar con listas más fijas y mercadería que sabemos que van a mandar”. No obstante, reconoció que lo que sí aumentó fueron los gastos fijos que tienen los comercios, como alquileres, sueldos, servicios, y costos de fletes, entre otros.

"Hubo negocios muy afectados, principalmente los vinculados al rubro gastronomía donde las facturas de gas y energía se dispararon muchísimo y algunos directamente cerraron. Más algunos comercios que justo les tocaba la actualización de alquileres, cerraron. Muchos han pedido la baja por cierre de fondo de comercio, ni siquiera por venta o cambio de titularidad, sino que directamente cierre del comercio, eso no se veía hace años y este año se vio”, reconoció.

“Hoy un comercio mediano está pagando entre 200 y 400 mil pesos de luz. El comerciante está cuidando mucho esa parte, cambio de lámparas por led, equiparar las fases, el costo les disminuya”.

Y en este marco, señaló que la situación se ha vuelto preocupante en algunos casos. “El comerciante trata por todos los medios de no tocar a los empleados. Vos ves los números con los contadores y te dicen: te está sobrando un empleado y haces lo posible para no sacarlo”, dijo.

"Hoy estamos tratando de no reducir el plantel que tiene cada uno porque quedaría mucha gente en la calle. Pero llega un momento en que no podés estirar más y en algunos comercios hay reducción de personal. Hoy hay negocios que están muy sobrados de personal y se tienen que acomodar porque los gastos los superan. No tenemos los datos de cuántos, pero los que se producen es a causa de esto, la falta de venta y el crecimiento de los costos fijos", concluyó.