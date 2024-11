El Congreso Extraordinario de la Unter, realizado este jueves en Ingeniero Huergo con la presencia de las 18 seccionales de la provincia, resolvió un paro de 24 horas para el 5 de diciembre, como parte de la continuidad del plan de lucha. El paro se realizará en el marco de la Jornada Federal de Lucha convocada por las dos CTA, con el fin de visibilizar las demandas del gremio docente.

Uno de los puntos más destacados de la resolución fue el pedido unánime de la renuncia de la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, a quien el gremio acusa de desprecios al ámbito paritario y de no haber asumido la responsabilidad de sus funciones. “Una ministra que manifestó un desprecio por el ámbito paritario desde el primer momento cuando no asistió a los primeros encuentros, y no ha asistido con propuesta salarial”, indicaron desde la Unter, además de señalar que Campos no ha tenido en cuenta el complejo contexto socioeconómico que atraviesan los trabajadores de la educación.

Otro reclamo central fue el rechazo a los descuentos injustificados por licencias médicas no otorgadas correctamente, lo que el gremio considera una medida arbitraria. También se denunció la actitud autoritaria de la ministra por sostener el quite de licencias gremiales, lo que agrava aún más la situación.

El Congreso también resolvió exigir una convocatoria a paritaria para discutir una recomposición salarial para el último trimestre del año, y demandaron que ningún trabajador de la educación quede con salarios por debajo de la línea de pobreza. De no obtener respuestas satisfactorias, la Unter adelantó que esta situación podría llevar a un no inicio del ciclo lectivo 2025, como parte de un plan de lucha aún más radicalizado.

