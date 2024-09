“Si el aporte para bomberos no se puede cobrar más a través de la factura de electricidad, directamente habría que cerrar todos los cuarteles de la provincia”, dijo Rubén Oliva, presidente de la Federación de Bomberos de Chubut, ante la reciente decisión del gobierno nacional para suspender el cobro de tasas y aportes que no corresponden a los servicios efectivamente prestados por las distribuidoras de energía.

“Esta medida es un interrogante es muy grande y realmente el momento es desesperante, porque si no se puede cobrar esta tasa automáticamente estarían cerrando los cuarteles, porque no hay manera de financiar el funcionamiento mensual -dijo Oliva-. No tendrían dinero para funcionar los cuarteles de bomberos”.

Oliva detalló, en diálogo con Actualidad 2.0, que si hubiera que disponer un cobrador de esa cuota, no daría resultado. “Ya se ha intentado ese formato en otros momentos, pero no tiene le mismo impacto que a través de una tasa mediante la boleta de las cooperativas -precisó-. Lo que recaudamos a través de esto es para el pago de cuarteleros, también para el pago de personal rentado que se necesita en localidades muy grandes, donde se necesita tener un chofer y no estar esperando a que venga al cuartel en caso de emergencia. Es un dinero esencial”.

30 DÍAS PARA ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN

Oliva añadió además que la recaudación permite solventar la compra de combustibles para los autobombas y demás vehículos. “Son todos los gastos mensuales, es equiparable al sueldo de una persona mensualizada con lo que cobra para poder vivir durante el mes, ese es el formato de lo que se recauda a través de las cooperativas. Y lo que se recauda en forma adicional es para equipamiento o para arreglo de los cuarteles”.

“Estamos en diálogo con Provincia y con abogados, porque hay que ver cómo se va a implementar esto, que todavía es muy reciente -añadió-. Si hubiera que buscar otra fuente de financiamiento, esto va a tardar, o sea que el impacto puede ser muy complicado para los cuarteles”.

La medida dispone que debe aplicarse dentro de 30 días, por lo que enfatizó que están contra reloj en busca de soluciones.

En otro orden, Oliva fue consultado por los aportes previstos en la ley de financiamiento para bomberos, aprobada el año pasado, para la compra de equipamiento. “Es dinero establecido para un uso particular y la idea siempre fue que los cuarteles con menores ingresos, puedan tener el mismo equipamiento que los de otras ciudades más grandes”, puntualizó, para aclarar que esos fondos no podrían derivarse a cubrir la tasa que dejaría de cobrarse a través de las facturas de servicios.