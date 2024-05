La entrevista

Comodoro Rivadavia Ex agentes de YPF recibirán asesoramiento gratuito para cobrar acciones De un total de 800 ex agentes de YPF que comenzaron a realizar el trámite hace algunos años en nuestra ciudad, unos 200 ya lograron cobrar sus acciones. Otros doscientos están a la espera y el resto no continuó con el trámite porque se mudaron de ciudad o fallecieron.