En Comodoro Rivadavia, cerca de 200 ex agentes de YPF ya han logrado cobrar sus acciones, de un total de 800 que iniciaron el trámite hace algunos años. Según la Dra. Sandra Partenio, del Estudio "Partenio y Asociados", este es un momento propicio para realizar el proceso, ya que los bonos se encuentran en una buena posición en el mercado.

"La gente está entusiasmada y de vuelta hay ánimo de continuar con estos temas. El bono es un título que se coloca en una cuenta comitente del banco a nombre del titular y es como el dólar, por dar un ejemplo, sube o baja", explicó Partenio. "Hoy está en 293 pesos por bono, o sea, la semana pasada estuvo en 323, y el año pasado, como era un bono nuevo, estaba mucho más bajo".

Partenio señaló que, en promedio, un ex agente de YPF tiene entre 500 mil y 1 millón de bonos, lo que supone una oportunidad interesante en el mercado actual. "Hay gente que no sabe que puede hacer el trámite", añadió la especialista, quien lleva siete años asesorando a los ex agentes de YPF en Comodoro Rivadavia.

"Estamos en un momento en el que muchos trámites se agilizaron porque venimos hace mucho tiempo haciendo esta tarea. Con lo cual, se estima que entre seis meses y un año es el tiempo promedio que la persona debe esperar para efectivizar el cobro", mencionó Partenio. "Nosotros vamos a continuar con este asesoramiento hasta saber que ya no hay más gente para cobrar".

El equipo de "Partenio y Asociados" estará disponible para atender consultas de ex agentes de YPF en el Edificio de SUPHE, Km3, desde el lunes 20 al viernes 24 de mayo, entre las 8 y 16hs. Teléfono de contacto: 297 520 03999.