Desde ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) confirmó una impactante medida respecto al bono de jubilados de $70.000. Así lo indicó el director ejecutivo del organismo, Mariano de los Heros.

Allí, anticipó que el Presupuesto 2025 contempla la continuidad del bono que alcanza a los jubilados para el año que viene, pero sin ajuste por inflación.

Cabe mencionar que esta decisión, implicará una continuidad en la pérdida del poder adquisitivo del refuerzo de ingresos. Asimismo, afirmó que la intención del gobierno es no prorrogar la moratoria previsional que vence en marzo de 2025.

ANSES entrega bono de $130.000 por única vez: quiénes lo cobrarán

Esa normativa, sancionada el 28 de febrero del 2023 permite comprar aportes a hombres y mujeres que no alcanzaron los 30 años de trabajo registrado, que es el mínimo que se requiere para acceder al beneficio previsional. De esta manera, se estima que 552.000 mujeres y 327.000 varones estaban de acceder a ese plan cuando se sancionó la norma.

LA EXPOSICIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El pasado martes 15 de octubre, el titular del organismo previsional expuso en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en torno al presupuesto 2025.

"El presupuesto previsional tiene un crecimiento del 1% y llega al 45% del Presupuesto total, mientras que en la gestión representaba el 38%", indicó.

Bono extra en octubre: qué sector será beneficiado con una ayuda económica de $81.900

Por otra parte, con respecto a la moratoria previsional, deslizó que “finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga”.

Por otra parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que sin actualización por inflación del refuerzo de ingresos durante 2025 continuará la licuación de ingresos. "Siguiendo la inflación estimada por el propio Presupuesto 2025, a enero del año próximo los bonos deberían duplicar su valor, y a diciembre de 2025 los guarismos indican que se les están negando a los jubilados de la mínima $97.446 adicionales", detallaron.

Con información de Infobae, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR