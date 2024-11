“Si no achicábamos el déficit, castigábamos a todos los neuquinos”. Con esta contundente frase, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, defendió las políticas de austeridad que implementó su gestión para evitar un colapso financiero en la provincia. Durante un encuentro con la prensa, el mandatario explicó que, gracias a un recorte de 1.000 millones de pesos en “gastos innecesarios”, Neuquén cerrará el año con superávit, un logro que, según aseguró, habría sido imposible sin estos ajustes.

“Si nosotros no hubiéramos hecho esa reducción, hubiéramos terminado el año con más de 1.000 millones de déficit. No hubiéramos pagado la deuda, en mayo no habríamos podido pagar sueldos, y en 2025 el déficit habría alcanzado los 1.500 millones”, detalló Figueroa, subrayando el impacto positivo de la administración austera en las cuentas públicas.

Figueroa impulsa una ley para respaldar el plan de regionalización en Neuquén

Figueroa explicó que las gestiones también incluyeron la revisión de contratos firmados con empresas, muchos de los cuales estaban sujetos a la disponibilidad de fondos nacionales que no se concretaron, dejando a la provincia en una situación comprometida. Para enfrentar esta situación, su equipo renegoció condiciones, eliminó intereses y ajustó obras a los recursos disponibles. Esto permitió una reducción del déficit de 175 millones de dólares y, además, benefició a los municipios que hoy, según Figueroa, “tienen superávit y están ejecutando obras”.

El mandatario defendió también las acciones para dinamizar la economía provincial, como las misiones comerciales en Brasil y Chile y la insistencia en la finalización del gasoducto norte, con financiamiento de la CAF. “La posibilidad de potenciar la economía y hacerla crecer es otro capítulo que estamos llevando adelante”, concluyó.

Insólito: cobraba como trabajadora estatal de una provincia patagónica y vivía fuera del país

Con información de Neuquén Informa, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.