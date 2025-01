Es carnicero, apostó por la dolarización y celebra la medida que dio el Gobierno. El hombre se volvió viral en 2023 por tomar una sorpresiva decisión que generó todo tipo de reacciones entre sus clientes. Ahora, respaldó la medida económica del Ministerio de Economía que permite mostrar los precios en los comercios en dólares.

Cabe señalar que a partir de este viernes 17 de enero, el Gobierno marcó un antes y un después en el panorama comercial de Argentina. A partir de esa fecha, los comerciantes podrán mostrar los precios de bienes y servicios en dólares de manera oficial, una decisión que ha sido celebrada por varios actores de la economía local.

Entre ellos, Marcelo Capobianco, un carnicero de Vicente López, quien en agosto de 2023 dio un paso audaz al dolarizar los precios de su mostrador para visibilizar las dificultades de los pequeños negocios en medio de una crisis económica.

En pleno auge de la inflación y con el dólar oficial y el blue disparándose de $360 a $800, Capobianco decidió tomar una postura visible. Cambió su cartel de precios y comenzó a anunciar los productos en dólares: el asado a "5 dólares" y una picada especial a "3 dólares", acompañando su mostrador con un cartel que rezaba: "¡Y viva la Libertad!", en clara referencia al presidente Javier Milei.

"Fue un acto irónico, pero necesario", recordó Capobianco. "Quería mostrar cómo todos los precios dependían del dólar. Aunque algunos clientes lo tomaron con humor, otros me criticaron diciendo que si me gustaban tanto los dólares, me fuera a Estados Unidos", agregó el carnicero.

Aquel gesto se viralizó rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de la lucha de los pequeños comerciantes frente a una economía fuera de control. Hoy, con la reciente habilitación por parte del Gobierno para que los precios se muestren oficialmente en dólares, Capobianco celebró la medida. Para él, este paso representa una solución esperada. "Desde muy temprano nos enseñaron que debíamos ahorrar en dólares". Es una moneda fuerte que siempre nos dio seguridad. Hoy, al poder usarla oficialmente, siento que estamos dando un paso importante", aseguró el carnicero.

Aunque ve con optimismo la medida, Capobianco destacó que aún existen desafíos. "Por ahora no podemos cobrar en dólares con tarjetas o aplicaciones, algo que recién será posible en abril. Pero desde mañana empezaremos a manejar precios en dólares, tomando como referencia el dólar blue", explicó.

Con más de tres décadas en el negocio, Capobianco reflexiona sobre los últimos meses. Recuerda las palabras de Javier Milei en su asunción presidencial, cuando anticipó que los tiempos serían difíciles para los argentinos. "Muchos comerciantes pensábamos que íbamos a cerrar, pero en los últimos meses las ventas comenzaron a mejorar. Veo muy favorable lo que se ha hecho en materia económica", comentó.

Para él, la decisión de dolarizar sus precios no solo tuvo un fin irónico, sino también un mensaje profundo de cambio. "No soy afiliado a La Libertad Avanza, pero comparto algunas ideas. Quise mostrar que el país necesitaba una nueva dirección, porque con los mismos de siempre nada iba a cambiar", añadió.

Por último, a partir de la nueva normativa, Capobianco adelantó que su mostrador comenzará a mostrar tanto los precios en pesos como en dólares, adaptándose a esta nueva etapa económica. “Esto nos permitirá crecer y seguir ofreciendo productos accesibles. La dolarización no es una moda, es una necesidad”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR