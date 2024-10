En Chubut hay 53.000 inquilinos: en Comodoro, alcanza un 25,7%

La situación de los inquilinos en la provincia de Chubut es cada vez más complicada. Pamela Demes, referente del Sindicato de Inquilinos de Chubut, dialogó con ADNSUR y reveló que el índice de actualización de los alquileres "está ya muy cerca del 250%, estamos en una situación muy complicada. Incluso en algunos casos en un 400% por debajo de lo que sería llegar al fin de mes justo".

Demes explicó que hay una gran variedad de formas de contratación, con alquileres que no son por dos años, sino por un año, o incluso por períodos más cortos como dos, tres o cuatro meses.

"Hay contratos de alquiler anuales, hay contratos de alquiler por dos meses de actualización, por tres meses, por cuatro meses. Hay alquileres que no son por dos años, sino que son por un año, hay una gran variedad de formas de contratación y que no dependen de las posibilidades del inquilino. Lo único que el inquilino busca es estar en un lugar con su familia tranquilo, pero bueno, el mercado no está favoreciendo ninguna de esas posibilidades", lamentó.

Cortarán un tramo de Ruta 3 para trasladar un avión que se convertirá en museo y confitería temática

DE CUÁNTO SERÁ LA ACTUALIZACIÓN DE NOVIEMBRE

Para ejemplificar la situación, Demes señaló que si una persona empezó a alquilar el 1 de enero de 2024 con un alquiler de $300.000, y el contrato se actualizaba cada cuatro meses por el índice de contratos de locación, "a fin de año va a estar pagando $891.100".

CUÁNTOS INQUILINOS HAY EN CHUBUT

En la provincia de Chubut hay cerca de 53.000 personas inquilinas, lo que representa un 248% de viviendas inquilinas. "Para abril del año 2023, AFIP en un informe de Ministros de Nación declaró que solamente había 3.091 contratos que habían pasado por AFIP y estaban siendo facturados. El resto de los 53.000 hogares inquilinos de la provincia no están facturados", detalló Demes.

“Hago auditorías todo el tiempo sobre la Universidad y no puedo decir que haya irregularidades o corrupción en el manejo de fondos”

La referente del Sindicato de Inquilinos de Chubut explicó que esta situación genera un "desequilibrio tal, que al momento de que se genera un problema y hay que resolverlo o litigarlo legalmente, el inquilino es el primero que pierde y el único que pierde porque no tenés ninguna herramienta legal para defender tus derechos, como parte de una actividad económica, lo cual significa el alquiler, entonces ahí estamos hablando de un de una grave falta, no solamente por por el tema de la evasión fiscal, sino por sobrepasar todos los límites de el Código Civil y Comercial de la Nación que es lo que establece hoy las formas de contratación de alquiler".

Demes señaló que la problemática del alquiler está afectando a diferentes generaciones, desde los adultos mayores que tienen dificultades para alquilar, hasta los jóvenes que están volviendo a vivir con sus padres, quienes también son inquilinos.

Alerta por tormentas con vientos fuertes y granizo en Chubut: a qué ciudades afectará

"Hoy estamos hablando de que el alquiler es un problema estructural, porque está involucrando a tres generaciones: a las generaciones de adultos mayores, que con la jubilaciones mínimas no pueden alquilar, por ahí no tienen alguien que los respalde con una garantía, les piden más requisitos por bueno su condición de edad, entonces ahí también se está viendo toda una discriminación respecto del Adulto Mayor. Después hay una encuesta que está dando vuelta de de una organización de Buenos Aires que habla de que hay un 40% de jóvenes que están volviendo a la casa de sus padres, que también sus padres son inquilinos", explicó.

En Chubut, la situación es aún más grave que a nivel nacional, ya que en Comodoro Rivadavia, en el departamento de Escalante, el 25,7% de la población son inquilinos, mientras que a nivel país el porcentaje de viviendas inquilinas es del 21%.

Emitieron una alerta amarilla por tormentas muy fuertes en un sector de Chubut

"En Puerto Madryn el 30% de las viviendas son inquilinas, en Buenos Aires a nivel país es el 21% de las viviendas es inquilina. Allá en Comodoro el 25,7% en el departamento de Escalante es población inquilina. Entonces estamos hablando de que en Chubut los departamentos superan el porcentaje a nivel país de viviendas inquilinas", concluyó Demes.

Intervenida con IA, redactada por un periodista de ADNSUR