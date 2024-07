Este martes 23 de julio, el gremio de La Bancaria presentó una cautelar ante la justicia para evitar la restitución del Impuesto a las Ganancias. Así lo confirmó a través de un comunicado el sindicato liderado por el Secretario General, Sergio Palazzo.

A través de las redes oficiales del gremio, compartió el documento donde dieron a conocer la presentación, tras la restitución del impuesto por parte del Gobierno y la reglamentación de la ley.

“Más allá de las razones que argumentamos durante todo este tiempo, en donde sostuvimos siempre y con todos los gobiernos de turno, que el salario no es ganancia, se solicitó en esta oportunidad el dictado de una urgente medida cautelar de no innovar, destinada a que no se efectúe el descuento de este impuesto. Al mismo tiempo que solicitamos la ilegitimidad e inconstitucionalidad de la mencionada norma”, explicaron.

En qué consiste la novedad que beneficiará a petroleros en la reglamentación de Ganancias

Además, señalaron que la ley incluida en la “Ley Bases” y “Paquete Fiscal”, “fue votada y rechazada en la Cámara de Senadores, solo fue aprobada por la Cámara de Diputados, careciendo de absoluta legitimidad y legalidad”.

En tanto, desde el gremio revelaron que “se trata de una Ley que afecta el carácter alimentario del salario, constituyendo un impuesto confiscatorio que claramente representa una rebaja salarial, en donde se ve afectada una significativa cantidad de trabajadores/as.”

Por otra parte, remarcaron que “en el caso de los bancarios/as alcanzaría al 95% de los trabajadores/as del sector.” En tanto, explicaron que “arranca con una disminución salarial del 0.30% hasta el 17%, no permitiendo hacer ningún tipo de deducciones que se podían realizar con la antigua ley, antes de ser derogada la cuarta categoría en septiembre de 2023.”

Impuesto a las Ganancias: quiénes y cuánto tendrán que pagar desde ahora

“Aproximadamente un millón de trabajadores en todo el país habían dejado de tributar este impuesto. Al ser recientemente restituido se estima que superarán holgadamente esa cifra, ya sea porque volverán a pagarlo o empezarán a hacerlo. Sumado a las escasas actualizaciones de montos previstas, impactará cada vez con más fuerza a través del tiempo en nuestro salario”, agregaron.

Por este motivo, desde La Bancaria recordaron que “EL SALARIO NO ES GANANCIA”. “Esperamos que la justicia esté a la altura y convalide nuestro justo reclamo, que no solo afecta a los bancarios, sino a los trabajadores en general”, concluyeron.