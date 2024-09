Con un 3,6% de desempleo y 4.000 desocupados en total, el aglomerado Comodoro-Rada Tilly se mantuvo entre las tasas más bajas del país, frente al total general del 7,6%. Sin embargo, perdió 1.000 puestos laborales con relación a un año atrás. Rawson-Trelew, por otra parte, volvió a ubicarse entre los índices más altos del país, con un 9% de desocupación, equivalente a 6.000 personas sin empleo.

Los datos divulgados por el INDEC esta tarde corresponden al segundo trimestre de 2024 y la tendencia generalizada es que el mercado laboral se mantiene con cierto grado de estabilidad, si bien empeoró en un punto y medio con respecto al mismo período del año pasado, cuando el índice de desempleo era del 6,2%.

De todos modos, la caída de actividad que afecta a muchos sectores de la economía del país no se ve reflejada hoy, al menos en forma proporcional a la magnitud de la caída, en la cantidad de desocupados, sino en el problema del salario para equiparar a la inflación.

Esta comparación sigue resultando negativo, incluso cuando el IPC en los últimos meses, en torno al 4%, resulta mucho más atenuado que en los primeros meses del actual gobierno y durante gran parte de la gestión anterior.

Fenómenos como el empleo informal y la insuficiencia de ingresos para afrontar el costo de vida no se ven registrados en la estadística del mercado laboral, que sólo contabiliza a las personas que están trabajando, o las que no tienen empleo, pero están en busca de uno, o trabajan y buscan mejores condiciones. Sin embargo, no ahonda sobre condiciones laborales específicas, como nivel de salario y su eficacia real frente a la inflación.

COMODORO INCREMENTÓ EL DESEMPLEO CON RELACIÓN A UN AÑO ATRÁS Y TAMBIÉN EN COMPARACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE

Aunque empeoró con relación al segundo trimestre del año pasado y el primero de 2024, Comodoro Rivadavia mantiene uno de los índices de desempleos más bajos del país. Esta característica se ha verificado constantemente en los últimos años, al igual que otro fenómeno, ya advertido por ADNSUR, que puede parecer contradictorio o contra intuitivo: es también el aglomerado urbano con la tasa de Actividad más baja de la Argentina, con sólo un 41,1%.

Tal como detalló esta agencia en un informe anterior, ese indicador es reflejo de un mercado laboral que no crece en nuevos sectores que pueden demandar mano de obra, más allá de las ramas tradicionales, como son el comercio y los servicios petroleros, la construcción, servicios esenciales del Estado, etc.

Al mismo tiempo, quienes quedan por fuera de esas ramas pueden resolver eventualmente su necesidad de ingresos con trabajos informales, por cuenta propia, lo que termina considerándose como un "ocupado" al momento de realizarse la encuesta.

Un ejemplo de lo anterior sería Neuquén-Plottier, que pese al gran auge de trabajo en Vaca Muerta, presenta un desempleo más alto que Comodoro, con un 6,3%. Al mismo tiempo, su tasa de Actividad es mucho más elevada, ubicándose en el 48,2%.

En ese contexto, Comodoro-Rada Tilly arrojó una tasa del 3,6% de desocupación, ubicándose en el cuarto puesto del ranking de los aglomerados mejor ubicados, junto a Gran San Juan, con el mismo porcentaje.

La tasa más baja de desempleo corresponde a Santiago del Estero, con el 0,7%; Viedma-Carmen de Patagones, con el 0,9%; y Formosa, con el 2,6%.

Al mismo tiempo, Comodoro tiene un 4,6% de su Población Económicamente Activa que hoy tiene empleo, pero busca un trabajo mejor, lo que se define como 'Ocupados demandantes'. Y un 2% de subocupación, es decir personas que trabajan menos de 35 horas semanales, entre los cuales la mayor parte busca ampliar esa cantidad de tiempo laboral.

Llevo a números concretos, significa 4.000 desocupados, 5.000 ocupados demandantes y 2.000 subocupados.

Si se compara contra un año atrás, hay un empeoramiento en los datos. En el segundo trimestre de 2023 había un 3,2% de desocupados, un 6,7% de ocupados demandantes y un 4,3% de subocupados. Es decir que subió la desocupación, aunque este año bajó la cantidad de ocupados demandantes y subocupados, tal vez porque consiguieron mejores condiciones de trabajo, o se resignaron y dejaron de buscarlo.

En términos numéricos, sin embargo, el contraste es mayor. Los desocupados de un año atrás eran 3.000, lo que significa que se perdieron al menos 1.000 puestos de trabajo entre un año y otro. Los ocupados demandantes eran 7.000 y los subocupados, 5.000.

Los datos de desempleo también empeoran con relación al primer trimestre de 2024. En ese período, la medición había arrojado un 2,8%, equivalente a 3.000 personas.

RAWSON-TRELEW SUBIÓ 2 PUNTOS CON RELACIÓN A UN AÑO ATRÁS

Al igual que en gran parte de los últimos años, el aglomerado Rawson-Trelew volvió a ubicarse entre los indicadores de desempleo más altos del país, con un 9%, ubicándose entre los 3 índices más altos. Sólo lo superan Gran Resistencia, con el 11% y Partidos de Gran Buenos Aires, con 9,1%.

En términos concretos, la cantidad de desocupados asciende a 6.000 personas, lo que es un aumento con relación al año pasado, cuando registraba 5.000 desocupados, con una tasa del 7,1% de desempleo, lo que significa que empeoró en más de 2 puntos.

Al mismo tiempo, en el segundo trimestre de este año registró un 9,8% de ocupados demandantes y 8,8% de subocupados, lo que representa 7.000 y 6.000 personas, respectivamente, lo que totalizaría unos 19.000 habitantes con problemas de empleo.