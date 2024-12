El Concejo de Comodoro aprobó por mayoría de 7 votos contra 4, en segunda lectura, los proyectos de presupuesto 2024 y ordenanza tributaria anual, en lo que fue la última sesión del año. La oposición criticó ambos proyectos, en especial por la suba de impuestos y la sobre estimación de regalías, mientras el oficialismo le respondió que no hicieron ninguna propuesta en los plenarios, al tiempo que apuntaron que las subas impositivas fueron mayores en el presupuesto provincial.

No exento de discusiones y chicanas, el tratamiento de ambos temas era esencial de cara al inicio del año próximo y la puesta al cobro del plan de pago anticipado de impuestos por parte del Ejecutivo municipal, lo que se terminó consiguiendo en el apretado cronograma del final de año.

PARA LA OPOSICIÓN HUBO “UN IMPUESTAZO”

La discusión se abrió con fuertes críticas de los concejales de Despierta Comodoro, ya que Pablo Bustamante no dudó en calificar a la ordenanza tributaria como “un impuestazo”, al reseñar que el impuesto Inmobiliario sube cerca de un 100% y el Automotor, en un 150%.

“Ellos le dicen a los vecinos que no tienen margen, pero el consenso fiscal dice que pueden bajar la base imponible en un 5% y la alícuota, que el municipio de Comodoro aplica en un 2,7%, puede bajar hasta el 2%”, criticó Bustamante, en referencia al impuesto automotor. Como ejemplo, dijo que Rada Tilly aplica un 2%.

A su turno, el opositor Martín Gómez insistió en los mismos argumentos y criticó que se haya presupuestado una suba de las regalías petroleras en algo más de 32.000 millones de pesos, al señalar que las variables vinculadas al sector (precio internacional, tipo de cambio y curva de producción) no justifican ese incremento, que la concejal Luciana Ferreira ubicó en un 37%.

El mismo error, según cuestionó la presidente del bloque, se cometió en la ampliación presupuestaria de julio pasado, cuando se previó un incremento de 30.000 millones de pesos, pero finalmente ingresaron 22.000 millones adicionales, asegurando que esa sobre estimación terminó provocando un déficit de casi el 4%.

EL OFICIALISMO DESTACÓ LAS MEJORAS PARA PRODUCTORES LOCALES Y APUNTÓ CONTRA LAS SUBAS TRIBUTARIAS APLICADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL

La réplica a ese primer ataque llegó por parte de Marcos Panquilto, quien cuestionó que los ediles opositores no hicieron ningún tipo de aporte para modificar los proyectos en las reuniones plenarias con secretarios, al tiempo que comparó con los tributos provinciales:

“El presupuesto provincial subió el impuesto a los sellos en un 150% y la tasa de Retribución de Servicios se elevó en un 140%, pero ellos de eso no dicen nada -cuestionó Panquilto-. El módulo impositivo en Comodoro se eleva un 117% y la tasa de higiene urbano no puede subir en más de un 130% en todo el año”, comparó.

El presidente del bloque oficialista también acusó a los opositores de oponerse sólo por seguir órdenes de la diputada Ana Clara Romero, al insistir en que no hicieron propuestas para mejorar las asignaciones de gastos “o para hacer alguna propuesta que mejore la calidad de vida a algún barrio de la ciudad”.

Por su parte, el concejal Ezequiel Cufré defendió el trabajo legislativo del bloque oficialista, al asegurar que en la discusión de la tributaria y el presupuesto consiguieron notables mejoras, como la baja de presión impositiva para empresas con agregado de valor local, además de la mejora para productores culturales y el compromiso que obtuvieron del intendente para ampliar la Escuela Municipal. Al mismo tiempo, cuestionó a los opositores porque sus espacios políticos terminaron provocando subas tarifarias a nivel nacional, con especial efecto en los sectores más vulnerables, como los jubilados, a los que se buscó preservar en la tributaria municipal.

“Nuestra obligación es que el esfuerzo no sea solamente de nuestros vecinos y a pesar de que a lo largo del debate se escucharon numerosas críticas de algunos compañeros que comparten estas bancas, no hemos escuchado ninguna propuesta, sólo críticas -afirmó el concejal oficialista-. Hemos podido alcanzar un Presupuesto 2025 mejor que el sugerido por el Ejecutivo y más acorde a los compromisos que como bloque asumimos. Seguramente tendrá temas a mejorar, no es fácil gobernar con un gobierno nacional que ha decidido darle la espalda al interior del país, pero es nuestra obligación encontrar la forma”.

El debate incluyó las chicanas habituales de Gómez hacia Omar Lattanzio, a quien volvió a hostigar por su alineamiento con el oficialismo (terminó votando a favor de ambos temas, sumando el séptimo voto), lo que el edil del PLICH respondió desafiando su joven rival a acompañarlo en las críticas que viene formulando sobre el contrato de Patagonia Argentina.