Finalmente, el impacto no será del 48% como apuntaba el Ejecutivo en su proyecto original, sino que el impacto de la actualización sumará, al cabo de los dos tramos, un 37%, al tomarse el valor final entre los valores actuales y los que alcanzará desde el 1 de diciembre, en el segundo tramo.

Las variaciones serán las siguientes:

-Boleto urbano de Patagonia Argentina, que hoy cuesta $814,09, costará $964,13 desde el 1 de noviembre (o algunos días posteriores, ya que el trámite de habilitación del sistema SUBE demora varias semanas). Esto representa un primer tramo de aumento del 18,4%.

-Boleto suburbano, de la misma empresa, que hoy vale $853,62, se elevará a $1.010,94 desde noviembre, lo que representa también un incremento del 18,4%.

Billetes de $20.000: cuándo llega la próxima denominación a los cajeros

-Transporte Diadema: pasará de un valor actual de $967,34 a $1.145,62 desde noviembre, completando también un 18,4% en esta primera escala.

En el segundo tramo, que comenzará a regir desde el 1 de diciembre según la ordenanza aprobada esta tarde, los valores finales serán:

-Boleto urbano: $1.114,30.

-Boleto suburbano: $1.168,24.

-Transporte Diadema: $1.323,88. En todos los casos, se completa un 37% desde el valor actual hasta el precio final del boleto, previsto para el último mes de este año. Aunque los concejales oficialistas sumaron linealmente los dos porcentajes de suba, asegurando que el total es de un 34%, la suba punta a punta refleja 3 puntos por encima de ese valor, al comparar el precio actual y el que alcanzará en diciembre.

El valor queda por debajo del que esperaba el municipio, que totalizaba un 48%, por lo que el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, anticipó esta tarde que "habrá que ver de dónde salen los fondos para ampliar el subsidio".

En Comodoro hay más 130 mil personas en situación de pobreza: subió un 87% en el último año

LATTANZIO CUESTIONÓ LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y LA RENTABILIDAD EMPRESARIA

La iniciativa tuvo cuestionamientos desde los bloques de la oposición, ya que el libertario Omar Lattanzio cuestionó las estructuras de costos presentadas por las empresas , apuntando que hay diferencias entre los valores presentados por Diadema y Patagonia Argentina, por ejemplo en el valor del aceite para la caja y diferencial.

"Tenemos una diferencia de 81 millones de pesos en el mantenimiento de aceite de motor, caja y diferencial", dijo el edil, observando los cuadros enviados por las empresas y cuestionando que el Ente de Control no haya notado esas diferencias.

Cierre de nuevos comercios: "No estamos llegando al promedio que es una duración de 5 años"

También criticó los valores asignados al costo de gasoil consumido, en el que señaló que hay un incremento no justificado de 16 millones de pesos. Y apuntó contra el pago de sueldos con choferes con licencia: "No dice nada de por qué están con licencia, porque si están por ART no tiene por qué pagar el municipio, con un costo de 81 millones de pesos mensuales por tipos que no van a laburar" enfatizó.

Y añadió que sobre esos 280 millones de pesos, el municipio paga un 12% adicional en rentabilidad empresaria, además del aporte que realiza en concepto de subsidio al transporte, por más de 1.000 millones de pesos por mes. Por esto anticipó la abstención en el voto.

PANQUILTO: “EL MUNICIPIO PONE 1.300 MILLONES Y PROVINCIA, 130”

Por su parte, el concejal Marcos Panquilto, presidente del bloque Arriba Chubut, explicó que la propuesta fue desdoblada frente al pedido inicial del municipio. "En estos 8 meses, el municipio destinó 1.300 millones de pesos por mes al subsidio, mientras que la provincia destinó solamente 130 millones de pesos", comparó.

Nación oficializó el pago de un nuevo bono para jubilados de $70.000 en octubre

Desde Despierta Comodoro, la concejal Ximena González se sumó a los argumentos de Lattanzio y cuestionó los alcances el contrato de concesión, por lo que enfatizó la necesidad de que se inicie la discusión del nuevo contrato de concesión.

La concejal Maite Luque, presidente de la comisión Revisora de Cuentas, explicó por su parte que también hicieron observaciones sobre algunos de los costos planteados, por lo que detalló que se hizo un reclamo al Ente de Control de Servicios Públicos.

Al fundamentar el proyecto, la edil oficialista cuestionó también la diferencia de aportes entre Provincia y Municipio. En ese punto, mencionó la iniciativa de su bloque para que, del mismo modo en que se recortaron ingresos al municipio de Comodoro por el bono de hidrocarburos, en base a los resultados del censo 2022, propone que también el subsidio al transporte se distribuya según las poblaciones de cada ciudad.

Nuevos aumentos en las prepagas: ¿cómo quedan los planes de octubre?

PROPUESTA PARA QUE EL SUBSIDIO PROVINCIAL SE REPARTA SEGÚN EL CENSO

En ese punto, dio varios ejemplos sobre el impacto relativo del subsidio provincial y el bajo impacto en Comodoro, más allá de recibir el mayor monto nominal. Por eso, calculó que en Comodoro se recibieron sólo 600 pesos en concepto de subsidio por habitante por mes, en lo que va del año, mientras que Trelew recibió 800 pesos. Puerto Madryn y Esquel, respectivamente, recibieron 720 pesos por habitante.

La concejal señaló que, si no acepta el criterio poblacional, podría aplicarse sobre la cantidad de paradas en cada municipio, lo que refleja también la extensión del ejido urbano y el recorrido del transporte.

Las escuelas privadas advierten que la suba de cuotas provoca creciente morosidad y pérdida de matrícula

La comparación también en este caso resulta negativa a Comodoro Rivadavia, ya que el aporte de Provincia significa sólo 145.000 pesos por cada una de las 900 paradas, mientras que para Trelew el aporte se eleva a 291.000 pesos por cada una de sus 300 paradas; en Puerto Madryn, el desembolso se eleva hasta 772.000 pesos por cada una de las 112 paradas; y en Esquel, a 298.000 pesos por sus 95 paradas de ómnibus.

Finalmente, hizo el cálculo sobre el ejido urbano. En ese caso, el subsidio de Provincia es del 250% superior a Comodoro, pese a que ésta tiene el ejido urbano más grande de la provincia (550 kilómetros cuadrados), contra 133 de Trelew, 208 de Madryn y 60 de Esquel). En todos los casos, los demás municipios duplican al aporte recibido por la urbe petrolera.

¿Cuánto cobrarán por hora las trabajadoras de casas particulares en octubre?

"La discusión que traemos y también la tuvimos con el Ejecutivo es que en este contexto, más allá de que hay que trabajar en un mejor contrato, hay que plantear también la ausencia de la provincia en este tema", apuntó Luque. "Lo que pedimos es un trato equitativo y justo, como la provincia le exige también al gobierno nacional respecto de otras provincias. Pedimos el mismo trato para rediseñar el sistema de subsidios y nos permita llegar a una mejor tarifa para quienes utilizan el transporte en nuestra ciudad".

GÓMEZ: “FIRMAN UN CONTRATO VERGONZOSO CON LA EMPRESA PERO LA CULPAN A LA PROVINCIA”

La réplica del concejal Martín Gómez, de Despierta Comodoro, rechazó los reclamos a Provincia y apuntó nuevamente contra el contrato de Patagonia Argentina:

Cuáles son las estrategias del Gobierno para evitar la caída del dólar tarjeta tras el fin del Impuesto PAIS

"Parece que (los concejales oficialistas) tienen una crisis de identidad, porque firman un contrato vergonzoso, irresponsable y anacrónico, pero la culpa es de provincia. Ellos aprueban unos costos que los describió bien el concejal Lattanzio, que son vergonzosos y la culpa es de provincia", ironizó Gómez, recordando que se vienen firmando prórrogas desde el año 2007.

Finalmente, el proyecto fue aprobado con los votos de los 6 concejales oficialistas y las negativas de 3 integrantes de Despierta Comodoro (con una ausencia), además de las abstenciones de Lattanzio y Luciana Ferrerya de las Casas, presidente del bloque opositor, que no interviene en el tema por la vinculación profesional del estudio de abogados de su familia, que representa a la firma transportista.