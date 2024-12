El dólar blue blue completó el cuarto mes en baja, al cerrar el 29 de noviembre en $1.120 para la venta, es decir un 5% más bajo que los $1.180 en el cierre del 31 de octubre. La baja continuó en la primera semana de diciembre, ya que el viernes 5 arrancaba la jornada en $1.055.

Los análisis se dividen en torno a las perspectivas futuras, en torno a si mantendrá la caída o podría haber factores, sobre todo internacionales, que hagan frenar y revertir la tendencia en el tipo de cambio, considerando que los $800 a los que había escalado en diciembre del año pasado, post devaluación del tipo de cambio oficial, equivaldrían hoy a no menos de $1.500, lo que marca un retraso frente a ese punto de partida, según dijo el economista Carlos Melconián.

El asesor financiero y divulgador Ariel Mamaní, desde su canal de Youtube Inverarg, evaluó los motivos por los que se concretó la baja permanente de los últimos meses y dejó planteada la pregunta: ¿Puede llegar a caer hasta los $900?

Por lo pronto, el retroceso es marcado: la cotización del último viernes resultó apenas 5% más alta que la del primer día del año, cuando se encontraba en $1005, pese a haber alcanzado el pico de $1.500 a mediados de julio.

“No podemos olvidar que la inflación sigue siendo un problema, porque en el mismo período acumuló un 107% -dijo el experto-. Esto significa que aquellos que guardan dólares han perdido mucho poder adquisitivo, porque sus pesos aumentaron solamente un 5%, con una inflación que lo superó en 100 puntos”.

LOS MOTIVOS QUE LLEVARON A LA BAJA DEL DÓLAR EN LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO

Mamaní mencionó en su análisis 4 factores clave que están influyendo en la baja del dólar, que si bien tiene como punto de partida al ‘blue’, empuja también a la baja a sus variantes financieras, tanto el MEP como el CCL.

1-Menor Riesgo País: Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el riesgo país ha ido a la baja. Esto es crucial porque un riesgo menor significa que Argentina puede tomar deuda más barata. Menos necesidad de emitir pesos para pagar esa deuda significa menos demanda de dólares.

“El Riesgo País mide se mide en base a la capacidad que tiene un país de pagar deuda -explicó-. Son las probabilidades de que te paguen lo que dicen que te van a pagar, si compras un bono de ese país”.

Como ejemplo, dijo que si hoy el Riesgo País está en 800 puntos, equivale a un 8% adicional debe sumarse a la tasa de interés que aplica Estados Unidos sobre sus bonos de deuda. Así, si Argentina emite deuda con esa tasa de riesgo, sería de un 12%, es decir el triple que Estados Unidos, pero sin olvidar que en hasta poco tiempo atrás, el Riesgo estuvo por encima de los 1.500 puntos.

“A menor Riesgo País, más barato tomar deuda más y fácil conseguir dinero -reseñó-, entonces es más fácil realizar proyectos a negocios. Entonces, mejora la economía”.

Ese escenario más favorable repercute en una menor demanda sobre el dólar, ya que al tener capacidad para conseguir dinero, no es necesario imprimir, restringiendo la cantidad de pesos, que dejan de presionar sobre el dólar, destacó, para dar una explicación sencilla y sin otros matices.

2- Intervención del Banco Central: El Banco Central está jugando un papel activo al aumentar la oferta de dólares en el mercado. “Si todos queremos vender nuestros dólares, pero el BCRA interviene y ofrece precios más bajos, eso ayuda a estabilizar el tipo de cambio”, añadió el divulgador financiero.

3. Superávit Fiscal: Cuando el gobierno tiene más ingresos que gastos, no necesita imprimir más pesos. Esto es como cuando uno controla sus gastos mensuales; si no gastas más de lo que ganas, no necesitas pedir prestado ni generar inflación.

“Todas las estrategias del gobierno tienen ese objetivo de aumentar la demanda de pesos, para reducir la demanda sobre los dólares y aumentar la oferta de dólares -indicó-. Así se estabiliza el tipo de cambio y se mantiene a raya la inflación, al menos de momento parece que se está manteniendo”.

4. Blanqueo de capitales: En los últimos meses, han ingresado depósitos significativos en dólares. Muchas personas que blanquean sus divisas optan por venderlas para invertir en Argentina, lo que también aumenta la oferta de dólares.

“Han ingresado unos 18.000 millones de dólares en los últimos meses y el blanqueo va a seguir un tiempo más -señaló-. Alguien puede decir para qué van a blanquear y vender los dólares para convertirlos en pesos, pero eso se hace para invertir en otras opciones, como por ejemplo acciones de empresas argentinas o en letras. Entonces, hay más oferta de dólares”.

¿PUEDE SEGUIR BAJANDO?

Ahora bien, Mamaní advierte que la cotización del dólar futuro muestra que puede seguir bajando, al menos en el corto plazo, ya que para diciembre se estima un promedio de $1.036, con leves recuperaciones en enero y febrero, en $1.059 y $1.080, respectivamente. Valores que, de todos modos, resultan más bajos que el cierre de noviembre, que recién volvería a alcanzar en junio del año próximo.

De este modo, la conclusión del analista es que, en el corto plazo, la tendencia bajista se mantendrá, aunque siempre es difícil predecir con exactitud. Salvo que haya un ‘cisne negro’, por lo pronto la tendencia del dólar blue y las variantes financieras seguirán en baja, hasta confluir con el dólar oficial, que se ubicaba en $1.030 el viernes último, o bien perforando ese piso.

Al sumar otras variables en el análisis, Mamaní reseñó que los principales indicadores llevan a proyectar que la inflación seguirá en descenso, al menos por debajo del 3%, al constatar que en octubre de este año, según datos del Banco Central, la emisión monetaria fue la mitad que la del mismo mes del año pasado: 319.000 millones de pesos ese año, contra 760.000 millones de un año atrás. Si esos valores se ajustan por inflación, entonces la merma de emisión alcanzaría el 75%.

“Hoy todo sigue igual que dos o tres meses atrás, con los factores que explican la baja del dólar y por eso podemos pensar que en el corto plazo va a seguir bajando. No sería raro ver que en algún momento puede llegar a los 900 pesos (o perforar el piso de los 1.000), aunque es difícil, tampoco es imposible que eso pase”, indicó.

Ahora bien, al momento de su balance final, trajo a escena un factor fundamental, vinculado a la historia argentina: “todo indica que hoy seguirá la tendencia bajista y no sería conveniente comprar dólares para guardar, porque estarías perdiendo poder adquisitivo. Sin embargo, hay que tener presente que en el largo plazo, el dólar siempre sube -advirtió-. Hoy todo indica que si compraste, perdiste, pero pensando en el largo plazo no es una mala idea comprar dólar barato para guardar. Esto no es una recomendación”, aclaró, finalmente, el asesor financiero, quien ofrece ese servicio en su canal de Youtube.

LA MIRADA DEL “GURÚ DEL BLUE”

Es oportuno sumar, en este punto, nuevamente el análisis y sugrencias de otro experto en finanzas, conocido como el “guró del dólar blue”, Salvador Di Stéfano.

"Hay un escenario único en Argentina: hay entrada de dólares, baja inflación y baja tasa de interés -dijo el experto, en declaraciones citadas por el diario especializado en finanzas El Cronista-. El golpe de confianza que tenemos los argentinos hoy no lo vemos hace 25 años”.

Por eso, dijo, "cambió todo el modelo económico" y señaló que hay que "dejar de guardar los dólares", al insistir en una postura que viene expresando desde hace varios meses:

"Hoy no te podés quedar con dólares en la mano, los tenés que invertir. Se necesita flujo. Si tenés un ahorro, no lo podés tener durmiendo la siesta, tenés que moverlo", aseguró. "El que tiene el dólar guardado, perdió guita", concluyó.