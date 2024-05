STOCK En Comodoro todavía no se nota la llegada de productos importados a las góndolas Desde una de las grandes cadenas de supermercados indicaron que aún no tienen precisiones sobre la decisión del gobierno de abrir la compra de productos alimenticios en países vecinos. Por otra parte, los precios no paran ya se advierten subas de entre 6 y 8% promedio para mayor en una distribuidora comodorense.