El Gobierno del Chubut suspendió la pesca de langostinos durante siete días, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y preservar el ecosistema marino.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Pesca de la provincia a través de una resolución firmada por su titular, Andrés Arbeletche.

“Suspéndase la autorización de despacho a la totalidad de las embarcaciones en aguas de jurisdicción provincial con el objetivo de captura de langostino patagónico entre los paralelos 43°, 30° y 44°:00' LS, por el plazo de siete días, desde las 00.00hs del día 7/1/2025 hasta las 00.00hs del día 14/172025”, detalla el texto.

Chubut fue la provincia con menor inversión real directa del Estado nacional en 2024

Entre los fundamentos, la resolución indica que “a partir de los datos obtenidos, se observa un incremento de la proporción de ejemplares de pequeño tamaño en la pesquería de langostino entre los paralelos 43°, 30° y 44°:00' LS”.

Y agrega: “Asimismo, se observan óptimas concentraciones y tallas al norte de la latitud indicada, lo cual redunda en la necesidad de evitar realizar capturas en zonas donde los indicadores no resultan satisfactorios”.

Sobre las acciones a tomar, argumenta: “El principio precautorio establece la obligación de efectuar un control restrictivo de las capturas que se realizan, aunado al hecho de que es intención de este organismo (Secretaría de Pesca) alcanzar el cumplimiento de metas internacionales sobre el manejo de la especie, lo cual redunda en el celo que debe aplicarse a los controles”.

El Gobierno está a un paso de privatizar una histórica empresa argentina: ¿De cuál se trata?

La resolución 02/2025 explica que, en su papel de autoridad de aplicación, la Secretaría de Pesca tiene la facultad de "establecer vedas y suspensiones precautorias con la finalidad de realizar paradas biológicas cuando el estado biológico del recurso así lo indique".

“Tenemos una temporada que arrancó muy temprano, con un volumen de captura que ya está llegando a 60 mil toneladas de langostino, el equivalente a una temporada buena, siendo 7 de enero. Se está pescando muchísimo. Hay que tener en cuenta la sustentabilidad del recurso y el cuidado biológico del mismo”, explicó Arbeletche en diálogo con ADNSUR.

La impactante cantidad de plata que gano si deposito $10.000.000 en un plazo fijo a 30 días en enero

Sobre la reacción del sector empresarial y sindical ante la suspensión temporal de la pesca, afirmó: “En términos generales, la mayoría está a favor de la medida. De todas formas, que los empresarios y los sindicatos estén a favor o en contra es un tema que me tiene sin cuidado, porque esta es una cuestión estrictamente biológica. Me tengo que fijar en cuestiones técnicas. Las cuestiones comerciales, más allá de que me preocupen, no pueden influir en la cuestión biológica”.

"Permanentemente se monitorea el recurso y, cuando aparecen porcentajes de mucha talla chica, se toman estas medidas precautorias. Es habitual en la pesca, no hay ninguna contingencia alarmante ni que pueda llegar a perjudicar la temporada", señaló a ANDSUR Agustín de la Fuente, referente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP).

El Gobierno nacional habilitó la exportación de chatarra y residuos metálicos

Con 13.000 empleos generados en toda la provincia, la pesca es la segunda actividad económica de Chubut, detrás del petróleo, con un movimiento anual de alrededor de 600 millones de dólares de exportación.