Santi Maratea sorprendió a todos y anunció el fin de las colectas solidarias. El famoso influencer habló a corazón abierto sobre los cambios en su vida y dejó impactado a más de un seguidor.

En una charla que mantuvo con Yanina Latorre, la panelista de LAM, señaló: “¿Por qué tenés que ser pobre para ayudar o vivir como si fueras un hippie? No es que tenés que regalar lo tuyo; aparte, vos lo que estás dando es un montón de ayuda”. Cabe recordar que Latorre hacía hincapié en la publicación del influencer donde comenzó a regalar toda su ropa de marca.

De esta manera, Maratea sostuvo que “en eso de los cambios que hablamos recién, que voy generando en mi personalidad, siento que fue una etapa eso, que ya cumplí”.

“Quería demostrar que una persona no tiene que ser austera para ser solidaria, ya lo demostré. Me sigue gustando usar el bolso Louis Vuitton; lo que no me gusta es mostrar tanto... Terminé con ese show, ahora ofrezco otro”, agregó.

Luego, Latorre le dijo que era como una “Wanda de las colectas”, a lo que rápidamente el influencer lanzó: “Dejé de ser Wanda Nara, ahora soy Antonella (Rocuzzo)”.

MARATEA REGALÓ SU ROPA DE MARCA

A través de redes sociales, realizó una publicación donde contó que comenzó a regalar su ropa. “Quiero comentar que estoy regalando toda mi ropa de marca. Todo lo que tengo de Louis Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana... Lo estoy regalando todo, no lo quiero más”, señaló.

En tanto, recordó que “la razón por la cual yo estaba tan copado con estas marcas y con la idea de vestirme con ropa cara, era para hacer una diferenciación entre la caridad y la austeridad. Y romper con ese mito de que uno, para ayudar a las personas, tiene que ser pobre o hacerse el pobre”.

“Toda esa ropa me la pude comprar gracias a ustedes, entonces me parece un buen gesto regalárselas. La que me queda, porque gran parte se la fui regalando a mis amigos”, concluyó.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR