Con la posibilidad de recuperar el 30% de percepciones aplicadas sobre compras en dólares y gastos en el exterior durante 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reveló el sencillo proceso para realizar el trámite.

De esta forma, a pocos días de la eliminación del Impuesto PAIS, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) explicó cómo tramitar este reintegro.

En tanto, el régimen de devolución se aplica a los contribuyentes que realizaron compras en dólares o tuvieron gastos en moneda extranjera durante 2024, como parte de las percepciones a cuenta de los impuestos sobre Ganancias y Bienes Personales.

Entre los gastos que califican para la devolución se incluyen las compras en el exterior, tanto de bienes como de servicios; servicios de plataformas digitales (Netflix, Disney+, HBO y Spotify); gastos en pasajes de avión para viajes internacionales; y servicios turísticos contratados a través de agencias internacionales.

Cabe recordar que pueden solicitar el régimen de devolución aquellos contribuyentes que cumplan con ciertos requisitos. Entre ellos, las personas que no estén inscriptas en el Impuesto a las Ganancias ni tengan obligación de hacerlo; quienes estén inscriptos en Ganancias, pero no en Bienes Personales, exclusivamente por las percepciones realizadas bajo el código 219; no estén inscriptos en el Impuesto sobre los Bienes Personales, ni tengan obligación de hacerlo; trabajen en relación de dependencia y no estén sujetos a retenciones del Impuesto a las Ganancias por parte de su empleador; trabajen en relación de dependencia y, si están sujetos a retenciones, tengan percepciones bajo el código 219.

CÓMO HACER PARA PEDIR LA DEVOLUCIÓN DE PERCEPCIONES DEL 30%

Para tramitar la devolución de percepciones del 30%, los contribuyentes deben seguir los siguientes pasos:

Acceder al sitio web de ARCA con el CUIT y la clave fiscal. Se debe ingresar al servicio "Devolución de percepciones". Luego, seleccionar el período fiscal 2024 y la opción "Pago a Cuenta".

En el menú desplegable, elegir el tipo de operación: Compra en dólares, y luego gastos en el exterior por consumos con tarjeta (como pasajes, servicios turísticos, plataformas digitales).

De esta forma, completar el trámite y enviarlo para revisión. Una vez que ARCA reciba la solicitud, verificará la información proporcionada y controlará que el contribuyente no esté alcanzado por el Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales. Luego, notificará al solicitante cuándo se efectuará la devolución.

CUÁLES SON LOS GASTOS EXCLUIDOS DE LA DEVOLUCIÓN

Aunque muchos gastos en dólares pueden ser reintegrados, hay algunas operaciones que quedan fuera del régimen de devolución. Entre los gastos no alcanzados por la devolución de percepciones se encuentran:

Compra de medicamentos.

Adquisición de libros, tanto físicos como digitales.

Servicios educativos y software con fines educativos.

Servicios de transporte terrestre a países limítrofes.

Gastos en proyectos de investigación para entidades estatales y universidades.

Adquisición de materiales destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil, por parte de entidades reconocidas.

Con información de TN, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR