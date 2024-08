Luego del cierre de un segundo mes con reservas en rojo para el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Gobierno salió a respaldar la gestión económica, llevada adelante por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Así lo explicó, el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien realizó una conferencia de prensa en Casa Rosada y apoyó al titular de la cartera económica. Cabe recordar que el Gobierno tuvo que vender 64 millones de dólares, que impactaron en las reservas.

En ese sentido, Adorni, le quito dramatismo a la situación y explico que “no preocupa”, ya que se trata de “algo circunstancial”. Además, diferenció lo realizado por el actual gobierno, respecto al de el expresidente Alberto Fernández.

“Por supuesto que el ángulo es absolutamente distinto y contrario a lo que se hacía antes, durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández. En ese momento el ministerio de Economía o el Banco Central intervenían en virtud de controlar el dólar, en una economía absolutamente regulada, híper encepada. Lo que se hacía era un torniquete más para apretar ese cruel cepo en el que estábamos todos atados a la falta de libertad en términos cambiarios. El objetivo era controlar el valor del dólar”, explicó.

Mientras, que en este caso, indicó que “Acá pasa absolutamente lo contrario. Lo que estamos haciendo es controlar la cantidad de pesos de la economía, tratar de absorberlos”.

“El plan monetario es de no emisión y que la base monetaria no tenga ningún tipo de ampliación con el paso del tiempo. No estamos controlando el valor del dólar, sino garantizando que no haya pesos adicionales en la economía. Es algo fundamental de nuestra política monetaria”, concluyó, el vocero presidencial.