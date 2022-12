(Pasta de Campeón - ADNSUR) - En la conferencia de prensa, previa al partido por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, el experimentado entrenador admitió que no le gustó que “Fideo” lo trate de esa manera.

“No me gustó que me haya tildado como el peor DT de su carrera. Es uno de los pocos que lo ha dicho y es una lástima. Pero a veces el entrenador debe tomar decisiones que no siempre terminan bien”, manifestó Van Gaal.

Acto seguido, intentó quitarle seriedad al asunto y usó la complicidad del delantero Memphis Depay para ilustrar una situación similar: “Acá tengo a Memphis, que tampoco jugaba conmigo en Manchester United, y ahora nos besamos en la boca. Ahora tomo decisiones, puede que no gusten las cosas. Y desafortunadamente no me deja que lo bese en la boca”, bromeó el DT, provocando la sonrisa de su dirigido y de todos los presentes en la sala de conferencias.

Tiempo atrás, Di María había elegido a Van Gaal como el peor DT de su carrera ya que si “hacía goles o daba asistencias” después de los partidos lo hacía “mirar videos” de los errores que había cometido.