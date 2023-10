NEW BALANCE ¿Quiénes fueron los mejores atletas comodorenses en la New Balance? La Costanera local fue testigo de un día histórico para Comodoro Rivadavia, se largo por primera vez por las calles de la ciudad el Medio maratón New Balance con el apoyo de la Municipalidad, a través del Ente Comodoro Deportes. Una competencia que llegó para quedarse tras haber sido incorporada al calendario anual de la marca.