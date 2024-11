Desde que recibió el llamado de la escudería Williams para competir en la Fórmula 1, la vida de Franco Colapinto cambió para siempre.

A los 21 años, el argentino se ganó el cariño de propios y ajenos a las pistas, cosechando más de cuatro millones de seguidores en Instagram y genera sensación en sus fanáticos.

Sin embargo, el encuentro con la China Suárez lo dejó en el centro del escándalo, por lo cual tomó una drástica decisión.

“Borré Twitter. Creo que es muy tóxico y, hagas lo que hagas, tiene un impacto muy grande. Ellos (por los hinchas) hacen una noticia de cada pequeña cosa que hacés. Así que es algo que tenés que entender, pero forma parte del trabajo”, manifestó.

En cuanto la decisión, Colapinto explicó que “en mi caso, me ayuda no distraerme tanto (con las redes sociales) porque no son muy útiles. Es muy fácil para la gente entrar en Internet y empezar a difundir algunas cosas no tan agradables”.

Por último y tras conocer la muerte de su abuelo Leónidas en la previa del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto indicó que "me puse re mal porque no sabía quién era. Me enteré por las redes, eran las 5 de la mañana y me preguntaba ‘¿qué pasó?’. Empecé a buscar en Twitter, Instagram y ahí leí que era mi abuelo, pero fue una situación muy fea. Dormí muy poco, la pasé mal”.

