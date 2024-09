(Pasta de Campeón - ADNSUR) Mariano Eliceche lanzó su descargó contra el arbitraje tras la derrota de Guillermo Brown ante Deportivo Madryn por 1 a 0 y no se guardó nada en sus redes sociales.

El presidente del club, en medio de una situación caótica que atraviesa la “Banda” al estar en el fondo de la Zona A, salió a hablar con fuertes cuestionamientos y también a bancar al cuerpo técnico y jugadores.

“Qué asco por favor. Todo lo que nunca quiero ser en mi vida, corruptos y sin ningún tipo de vergüenza”, escribió en su cuenta de X tras el escandaloso partido en el Abel Sastre de este sábado.

No obstante, salió a bancar a los jugadores y al cuerpo técnico en medio de un momento sensible del equipo. "Gracias jugadores y CT por poner la cara. Yo me voy a hacer cargo de lo que me tenga que hacer cargo, pero nunca voy a transar con delincuentes ni voy a permitir que pisoteen a nuestro club. Siempre con las manos limpias.

