Tras el duro accidente doméstico, Tévez mostró cómo le quedó la cara

BOCA No tuvo piedad: Almirón y un duro mensaje al “Colo” Barco tras su cruce con Cavani Tras la victoria de Boca ante Talleres, por la Copa Argentina, Jorge Almirón dio una entrevista en donde opinó sobre algunos aspectos de juego y no dejó pasar el cruce que tuvieron Valentín Barco y Edinson Cavani, durante el primer tiempo, en donde el colorado le reprochó al uruguayo no haberle pasado una pelota.