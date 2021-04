Ignacio Montenegro tuvo un gran paso por la tercera fecha del TC2000 en Alta Gracia, ya que se quedó con la pole el viernes bajo la lluvia, luego en el Sprint avanzó y llegó tercero. El domingo, subió al podio tras arribar tercero y se fue del “Oscar Cabalén” sexto en el torneo, pero ya está junto al equipo pensando y planificando su próximo presentación en el autódromo de San Nicolás.

"Fue un fin de semana redondo, positivo. De mi parte se nota mucho la evolución que tenemos carrera tras carrera. En la clasificación bajo la lluvia el Corolla apareció y nos quedamos con la pole. En el sprint pude avanzar y en la final me jugó en contra no conocer el circuito en seco y apostamos por una puesta a punto de hacer una diferencia en los primeros giros, cosa que no pudimos. Después me pasó Aramendia, me mantuve tercero y no quedó otra que quedarme ahí porque no podíamos atacar", señaló en primera instancia Montenegro a Carburando.