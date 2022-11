Subiabre - Alvez: Las joyas comodorenses que la rompen en River e Independiente y terminaron el año en la Selección Argentina

Por Emmanuel Hueicha. Dos caminos, un mismo destino. Amistad, talento y fuego sagrado. Estas palabras quedan cortas al momento de describir a Ian Subiabre y Thiago Alvez, las joyas surgidas del fútbol comodorense que terminaron el 2022 en la Selección Argentina Sub 17. ¿Es el primer sueño cumplido? Sí, pero en los protagonistas hay ambiciones y hambre de gloria para ratificar que no fueron casuales las convocatorias.

Si bien los tiempos han cambiado y mejorado, aún queda algo en ellos de aquellos talentos que surgieron entre las canchas de tierra, el viento, el frío y todas las adversidades que presenta Comodoro Rivadavia. Subiabre y Alvez pasaron “casi” por lo mismo para obtener el premio de jugar en los grandes clubes de Buenos Aires y llegar al combinado nacional. El punto de partida fue Asturiano y posteriormente, la Comisión de Actividades Infantiles, donde jugaron juntos y la rompieron.

Hubo excepciones: actualmente en la capital petrolera, hay escenarios con césped natural y de sintético, es parte del crecimiento del fútbol doméstico y del cual pudieron aprovechar los futbolistas para desembarcar con mejores herramientas a las formativas de AFA, donde la rompen en Octava División en River e Independiente, respectivamente.

Subiabre, el “Alexis Sánchez” que se disputan Argentina y Chile

Desde muy chico demostró su talento en los torneos infantiles de la CAI. Es hijo de Martín "Chile" Subiabre, ex volante central con reconocido paso por el “Azurro” y Huracán de Comodoro, Deportivo Madryn, clubes donde este se ganó el cariño de todos los hinchas.

Nacido el 1° de enero de 2007, el joven de 15 años vive un gran presente en la Octava División de River Plate, club del cual además es hincha fanático. En este 2022 logró consolidarse en la divisional, fue uno de los máximos artilleros y determinante en la final de la categoría ante Independiente, donde anotó un triplete para quedarse con el título.

Ian es considerado como una de las máximas promesas del “Millonario” y hace dupla letal con Franco Mastantuono. un enganche exquisito y goleador. En enero de este año viajó rumbo a Buenos Aires para instalarse finalmente en la pensión del “Millonario”, tras confirmarse su pase de CAI a River en 2021, a través de las gestiones realizadas por Sixto “Mumo” Peralta luego de una serie de encuentros en Capital Federal.

Allí el futbolista representa a Comodoro Rivadavia más que nunca, ya que es “el más sureño de todos”, remarcó, y repasó un día habitual en su rutina semanal. “Me levanto a las 6:30 horas, me cambio, me lavo y desayuno. Nos vamos a Hurlingham a entrenar, a las 7:50 horas sale el colectivo para allá. Vuelvo, almuerzo y me voy a la escuela. Y después terminó, meriendo, ceno y me acuesto”, señaló en diálogo con ADNSUR/PDC, destacando el sacrificio que realiza de forma diaria para mantenerse en gran nivel.

Su primer contacto con el mundo riverplatense se dio a los 8 años, donde hizo una primera prueba y destacó posteriormente en un amistoso con Ferro Carril Oeste. Cuatro años después, viajó a España e intentó en el Levante, Villarreal y también en Valencia, dejando una gran imagen.

Tocó regresar, volver a trabajar e intentar, la CAI de Comodoro fue determinante en su joven carrera, le dio espacio y potenció sus técnicas, para dar un nuevo salto a River. Con una mayor madurez, un físico privilegiado para su edad, convirtió goles de todos los gustos y su nombre empezó a sonar en la Selección de Chile.

Hernán Caputto, entrenador de la Selección Chilena Sub 17, depositó sus ojos en él y lo oficializó en la nómina que entregó para enfrentar a su simil de Colombia el pasado 24 y 26 de agosto del corriente año. Subiabre ya pudo sumar minutos con La Rojita, jugó unos amistosos ante el elenco de Santiago Wanderers y fue catalogado como el nuevo “Alexis Sánchez” por los medios trasandinos.

Talento de barrio

Nacido en las 1008, donde vivió muy poco tiempo, Thiago Alvez transitó sus primeros años de infancia en Castelli, barrio donde supo tirar sus primeras gambetas y anotar goles en cancha de tierra, compartiendo aquellos momentos imborrables con sus primeros amigos.

Llegó a Buenos Aires con sólo 9 años, más precisamente a San Lorenzo. Su pase pertenecía al Ciclón, pero su padre Carlos, “no estuvo de acuerdo con ciertas situaciones que sucedieron con el club”, entonces el mediocampista dejó la institución de Boedo.

Carlos no es otro que aquel mediocampista de la Comisión de Actividades Infantiles que disputó las primeras temporadas del “Azurro” en su paso por el Nacional “B” y que luego recaló en Huracán. Hoy, su hijo se apoya en sus consejos y la experiencia.

“Papá siempre está conmigo, me da consejos y dice que primero siempre está el estudio y después jugar. En cuanto a mi forma de pararme en cancha me indica que corra más, que toque y pase, todos consejos que te ayudan mucho”, reconoció el juvenil.

Ligado a la pelota, desde temprana edad incursionó en el fútbol de salón, una “materia” que deben aprobar todos los comodorenses antes de arribar a las canchas de grandes dimensiones. Allí conoció a Subiabre, en Asturiano, donde tiraron magia, anotaron goles y levantaron algunos trofeos. Luego, alimentaron el semillero Azzurro.

Sin embargo y como es el deporte más popular del planeta, cada futbolista genera su propio camino. Thiago lo hizo y arribó en 2021 a Independiente de Avellaneda, uno de los cinco grandes del fútbol argentino.

“Es positivo, lo estoy viviendo tranquilo,contento y pensando en seguir de la mejor manera para lo que viene”, aseguró en relación a su presente en el “Rojo”, donde juega en Octava División y es considerado como uno de los “últimos enganches” del fútbol nacional.

Rivales, no enemigos

En la final de la Octava División, Ian Subiabre y Thiago Alvez se enfrentaron para definir al campeón de la categoría. De alguna u forma, ambos “terminaron ganando”.

Si bien el título quedo en manos de River, donde Subiabre anotó un triplete, el volante de Independiente dejó “su huella” en el cotejo y se llevó una gran sorpresa.

Fin de año con la Selección

En el caso de Ian Subiabre, su llegada al combinado nacional se dio por fuerza mayor. Tras ser convocado por Chile, desde AFA salieron al cruce y decidieron llamar al comodorense para sumarse a la Sub 17 nacional, cumpliendo su primer sueño.

No desaprovechó la gran chance de mostrarse ante los ojos de Aimar, se sumó a los entrenamientos en el predio que la AFA posee en Ezeiza y se dio el lujo de sumar sus primeros minutos en un cuadrangular amistoso ante Perú.

En cuanto a Alvez, su final ante River no pasó desapercibida y fue observado con atención. Esto le valió la convocatoria y se sumó este pasado miércoles a las filas orientadas provisoriamente por Diego Placente.

“Estaba durmiendo y mi papa me levanto gritando y no entendía nada. Me fije bien y estaba mi nombre en la lista, se me cayeron lagrimas al segundo”, señaló.

Respecto a su aparición en la lista, el volante aseguró que “no lo esperaba, después del partido con River en la final me habían dicho que fui visto y no mucho más. Llegar a la Selección fue algo inexplicable, llegar al predio y que este mi apellido en la canasta con la ropa, no lo podía creer", comentó con emoción.

Por último, Alvez remarcó que el próximo año intentará llegar a Reserva y poder consolidarse, y dejó un mensaje para todos los chicos de Comodoro que sueñan con alcanzar la Selección Argentina. “Nunca dejen de creer, tengan compromiso en lo que hacen, estoy seguro que todos los sueños se cumplen”, cerró.

Subiabre y Alvez cerraron un gran 2022, arribaron a la albiceleste Sub 17 y buscarán mantenerse entre los convocados, con el objetivo de poder unirse una vez más y depositar a Comodoro Rivadavia en un torneo Sudamericano.