El Dibu sigue haciendo historia con la Selección Argentina. Fue la primera vez que el arquero del Aston Villa jugó en la capital boliviana, ya que estuvo convocado en la victoria en la pasada Eliminatoria en 2020, pero en ese momento el titular era Franco Armani.

Este martes, Dibu igualó el récord de Daniel Carnevali y 50 años después es el segundo arquero que en un partido de Eliminatoria no le marcan goles en La Paz. "Me lo contaron mis amigos y me dijeron que hacía como 50 años que no se lograba. Me gustan los desafíos y siempre buscamos algo más. Esta Selección que logra todo y siempre quiere algo más", comentó.