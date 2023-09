Las selecciones de Chubut comenzaron sus trabajos con miras al Torneo Argentino de Selecciones Adultas que se realizará en General Alvear-Mendoza, del 9 al 14 de octubre. La profesora de Nueva Generación, Jessica Barría, fue la elegida por la Federación Chubutense de Balonmano para dirigir al equipo adulto femenino de Chubut.

Tras la convocatoria, la entrenadora expresó: “La verdad la convocatoria me puso con muchas sensaciones, nervios y orgullo. Es un desafío muy grande y a veces uno cree no estar a la altura. Pero sé que uno se va haciendo mediante la experiencia así que no quería desaprovechar la oportunidad que me estaban dando”. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACA