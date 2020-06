COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Para el torneo de 1985/86, Oscar “Cacho” Cadars pensó en un defensor para reforzar su plantel y que casi 35 años después, este recuerda con añoranza su paso por Huracán.

"Fue una experiencia de vida maravillosa que me sirvió muchísimo como persona y en mi carrera como futbolista. Me costó irme porque desde el club querían que me quede más tiempo y hasta me ofrecieron trabajo en la ciudad", indicó Sergio Marchi en declaraciones a la Federación Patagónica de Fútbol.