(Pasta de Campeón / ADNSUR) - La propuesta, conducida por la medallista de oro en Río 2016, la regatista Cecilio Carranza Sarioli, tuvo a Sebastián Vega como invitado estelar en una entrevista donde abordó diferentes temas.

Su historia, luego de contar en una carta vitalizada que él era gay y donde el club, los compañeros y fanáticos salieron a respaldarlo y acompañarlo en una lucha contra los prejuicios, la discriminación en tiempos que hoy en día suceden.

La relación con sus padres, hermanas, amigos y pares en el mundo del básquet, es otro de los tópicos que recorre Carranza con el nacido en Gualeguaychú.

“Cuando me di cuenta que me gustaban los chicos fue muy duro porque no tenía con quien hablarlo, no había un referente y fue complicado, ya que por un momento estuvo en jaque el continuar jugando básquet”, aseguró.

“Estaba muy enojado con el básquet, aún mientras seguía jugando, porque el básquet no me dejaba ser quien yo realmente quería ser”, agregó.

“Es loco que todavía en la cancha se use el insulto de ‘maricón’. Me pasó la otra vez, pero uno sabe que también tiene que aprender a vivir con eso”, admitió.

Vega contó lo que sufrió con una de sus relaciones, donde estuvo casi 7 años sin poder contar que tenía su pareja. “Era cómo vivir en la clandestinidad y la pasaba muy mal”, afirmó.

