Se realizó la presentación oficial del festival de boxeo que se llevará a cabo esta noche en el Municipal 1, y tuvo la participación de Hernán Martínez (Presidente de Comodoro Deportes); Vicente Arisnabarreta (Piñas del Sur); Alfredo Carrizo (Escuela del Máximo Abásolo); Jesús Álvarez; Aylen Aguirre; entrenadores y otros pugilistas.

"Quiero agradecer al 'Vasco' Arisnabarreta porque siempre me da una oportunidad. Nos venimos entrenando fuerte, enfocada mentalmente y físicamente para una nueva pelea, con mi familia, con el Team Alvarado, a Edu, Juan y Lore, quienes siempre me dan una mano. Vamos para adelante que mañana se gana", abrió Aguirre.