Se jugará el domingo la fecha 20 del Torneo Apertura de Primera A de la Liga de Fútbol de Comodoro que ya tiene como campeón al Lobo, y se completaría el día lunes con el partido entre Diadema y Jorge Newbery.

Si bien, no fue confirmado oficialmente desde la casa del fútbol, en la mañana del jueves se informaba que la policía definiría si dabas las garantías para disputar el encuentro en el barrio, tras lo hechos sucedidos finalizado el partido con Laprida, la última vez que jugaron de local. De no ser así, se jugaba en el Estadio Municipal de Km 3, el día domingo, pero no se suspendería.