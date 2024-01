Sabrina Cortez y Alan Simone protagonizaron una de las escenas más “hot” de Gran Hermano 2023, a tal punto que la joven complicó su relación con su novio Brian Fernández, afuera del reality.

En las últimas semanas, la relación entre los participantes dejó de ser una amistad para convertirse en motivo de controversia y especulación que se incrementó tras el encuentro íntimo.

Después de su encuentro romántico, la jugadora se sintió culpable y fue al confesionario a conversar: “Hoy cumplo 8 años con mi novio. Antes de entrar charlamos mucho sobre el tema de cómo había quedado expuesto el novio de Juli Poggio”, reflexionó la jugadora. Luego aclaró porque está preocupada: “Brian es una persona que tiene ansiedad y un poco de depresión, y no sé cómo le puede estar afectando esto”, lanzó.

La chubutense Denisse reveló que padece un problema de salud mental y se activaron las alarmas en Gran Hermano

Sin embargo, todo cambió este jueves por la madrugada. Mientras, Zoe, Rosina, Bautista y Lucía se encontraban en el jardín de la casa más famosa del país, escucharon lo que intentaron hacer llegar desde el afuera. La prueba de ello fue un grito que alertó a la casa: "Sabrina, Brian te dejó" , se escuchó fuerte y claro.

Tras lo sucedido, la rubia sólo atinó a refugiarse aún más en los brazos del joven, cuyo vínculo le está trayendo más problemas de los que cree. “No seas hija de puta, no podés llorar así adelante mío”, dijo Alan.

Del Moro reveló los sobres negros de Gran Hermano y la chubutense Denisse terminó preocupada

“Vení, dame un abrazo. Si tenés que llorar, llorá. No pasa nada boluda. Y, si pasa algo, todo tiene solución. Todos los problemas tienen soluciones, no existe el problema sin solución. Tratá de pasarla bien acá adentro y, después cuando salís, ves. Como decís vos, no estén pensando en lo que va a pasar afuera. Aparte ni que estuvieras sola, tenés a toda tu familia”, cerró Sabrina.