Luego del anuncio de la Cámara de Apelación, que resolviera ratificar la prisión preventiva de Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira (de este modo ambos seguirán recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional), uno de los temas sobre los que más se especuló en los últimos días fue la posibilidad de que el astro brasileño juegue al fútbol en el torneo organizado por los recursos dentro de la cárcel.

Aunque es pretendido por varios equipos de la categoría senior (mayores de 35 años), el encargado de llevar claridad en este punto fue Blas Vera, a cargo de la Agrupación Especializada. El agente informó que si bien no participó del torneo de internos, sí tuvo la oportunidad de jugar un partido en la cancha de futsal.

Amigos, esto es REAL 😳🔟 |



Todo futbolero conoce esta jugada que hizo Ronaldinho en el partidito con los presos.



¡QUÉ MOMENTO PARA ESTAR VIVO! pic.twitter.com/i2DFkzRrZG — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) March 14, 2020

Según develó ABC, el ganador del Balón de Oro en un principio no tenía el deseo de participar. El medio informó que mientras el ex Barcelona hablaba con un agente, una pelota cayó cerca suyo y, tras dominarla con la misma clase que en sus épocas de jugador, se la devolvió a los internos, quienes le insistieron. Al alegar que no tenía el calzado indicado para jugar, un policía le cedió sus botines para que pueda desplegar su magia.

Una vez en el campo de juego, Dinho integró el equipo del ex dirigente de fútbol Fernando González Karjallo. Por su parte, uno de los encargados de marcarlo fue el ex diputado Miguel Cuevas, quien cumple prisión preventiva imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.

El equipo integrado por el ex Milan y Paris Saint Germain ganó cómodamente por 11 a 2. Ronaldinho aportó 5 tantos y brindó 6 asistencias, por lo que tuvo participación directa en la totalidad de los goles.

Vale destacar que Villa Real, Pira Guasu, Halcones, Chacarita, Sport Espada, Sport Pitufo y Negro Cumbiero (algunos de los equipos que disputan el certamen interno) buscan los servicios del nacido en Porto Alegre. En ese juego de seducción, hay un premio en pugna. El conjunto campeón se hace acreedor de ¡un cerdo de 16 kilos! para compartir entre sus componentes.

En una entrevista concedida a Radio Ñanduti, el comisario Blas Vera también se refirió a los días del ex futbolista dentro de la Agrupación Especializada y confirmó que tuvo una notable mejoría en su estado de ánimo. “Lo veo muy bien, habla con sus demás compañeros internos, sale al patio”, aseguró.