Rodolfo D’Onofrio vuelve a dar mensajes a la política y exteriorizó un deseo en una entrevista con ESPN: “Me gustaría ser presidente de la Nación”. El máximo dirigente de River remarcó que “esto no quiere decir” que vaya a postularse en estas elecciones, pero no escondió una de sus pretensiones. “¿Por qué no? Sería un honor”, agregó.

El desembarco del titular del Millonario en la política nacional no sería una sorpresa, ya que en más de una oportunidad se mostró con dirigentes políticos de diversos partidos y hasta amagó con la posibilidad de presentarse en las elecciones PASO.